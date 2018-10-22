Россия ввела санкции против Украины

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Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о введении санкций против Украины

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Документ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ» опубликовала пресс-служба администрации президента.

В указе говорится, что такие меры приняли в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц России. Это необходимо в целях защиты национальных интересов РФ.

Российское правительство должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применят санкции. Кабмин также определит специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.

Указ уже вступил в силу. В документе отмечается, что санкции могут быть отменены, если Украина снимет ограничительные меры в отношении России.

Как сообщали Юга.ру, Совет национальной безопасности и обороны Украины в мае расширил санкции в отношении России. Ограничительные меры синхронизированы со списком Министерства финансов США, который опубликовали 6 апреля.

Владимир Путин Санкции Украина
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