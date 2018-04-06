Керимов и Дерипаска попали в расширенный санкционный список США

Минфин США расширил санкционный список против России

Под санкции США попали 38 человек, среди которых предприниматель Сулейман Керимов, бинесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, сообщается на сайте Минфина США.

Также в список попали 15 компаний. Санкции наложили, в том числе, на агрохолдинг «Кубань», B-Finance Limited, En+ Group.