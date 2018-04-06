Керимов и Дерипаска попали в расширенный санкционный список США

В мире

Распечатать

Минфин США расширил санкционный список против России

Читайте также:

Под санкции США попали 38 человек, среди которых предприниматель Сулейман Керимов, бинесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, сообщается на сайте Минфина США.

Также в список попали 15 компаний. Санкции наложили, в том числе, на агрохолдинг «Кубань», B-Finance Limited, En+ Group.

Как сообщали Юга.ру, Дерипаска в феврале покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. В марте он стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.

Агрохолдинг «Кубань» Бизнес-сообщество Газпром Международные отношения Олег Дерипаска Санкции
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Подозреваемый в отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге имел противоядие
В Сочи на стадионе во время детского футбольного матча подрались родители
Суд Украины арестовал капитана российского судна «Норд» на два месяца
В Тбилисском районе заложили фруктовый сад
На ремонт аварийного коллектора в Таганроге потребуется три месяца
Жителя Дагестана будут судить за нападение на журналистку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале