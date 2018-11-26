ФСБ: Корабли в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ

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ФСБ заявила, что украинские военные корабли в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ, находящиеся на одном из судов

«Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — говорится в сообщении ФСБ.

Заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН по поводу ситуации говорил о том, что российские военные обнаружили двух сотрудников службы безопасности Украины на одном из задержанных судов. По его словам, они признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом.

В ФСБ также заявили, что украинские корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма к России.

В свою очередь начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил на заседании Верховной рады, что действия РФ оцениваются как агрессия. По его словам, задержанные суда «осуществляли плановый переход из пункта базирования Одесса в пункт базирования Мариуполь».

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Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. По данным ФСБ России, суда двигались к Керченскому проливу и игнорировали требования пограничников. Чтобы их остановить, пришлось применить силу. В результате пострадали трое украинских военнослужащих. Корабли задержали и доставили в Керчь.

В России в связи с этим возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы, а на Украине — о развязывании войны.

В МИД РФ ранее заявили, что инцидент в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины, призванная ужесточить антироссийские санкции.

В Верховной раде Украины сейчас обсуждается подписанный президентом Петром Порошенко указ о введении в стране военного положения. 

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