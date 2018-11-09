США ввели санкции против санаториев и нескольких компаний Крыма

Министерство финансов США 8 ноября расширило санкционный список против Крыма

В список попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», отель Mriya Resort & Spa и его управляющая компания ООО «Гарант-СВ». Санкции ввели против «КрымТЭЦ» и компании «Южный проект», принадлежащей банку «Россия» Юрия Ковальчука, который купил в конце прошлого года 100% акций крымского завода шампанских вин «Новый свет».

Под ограничения попало «Агентство инфраструктурных проектов», которое в феврале заключило с властями Севастополя договор по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты

В связи с введенными санкциями американским гражданам и компаниям запрещено сотрудничать с этими компаниями, сообщило 9 ноября РИА «Новости» со ссылкой на Минфин США.

По мнению главы комитета правительства Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, введение санкций против крымских санаториев станет для них международной рекламой и оценкой качества.