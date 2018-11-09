США ввели санкции против санаториев и нескольких компаний Крыма
Министерство финансов США 8 ноября расширило санкционный список против Крыма
В список попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», отель Mriya Resort & Spa и его управляющая компания ООО «Гарант-СВ». Санкции ввели против «КрымТЭЦ» и компании «Южный проект», принадлежащей банку «Россия» Юрия Ковальчука, который купил в конце прошлого года 100% акций крымского завода шампанских вин «Новый свет».
Под ограничения попало «Агентство инфраструктурных проектов», которое в феврале заключило с властями Севастополя договор по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты
В связи с введенными санкциями американским гражданам и компаниям запрещено сотрудничать с этими компаниями, сообщило 9 ноября РИА «Новости» со ссылкой на Минфин США.
По мнению главы комитета правительства Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, введение санкций против крымских санаториев станет для них международной рекламой и оценкой качества.
Как сообщали Юга.ру, западные страны ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины. Ограничения коснулись финансового, энергетического и оборонно-промышленного секторов экономики.
В апреле 2018 года Минфин США расширил санкционный список против России. Под санкции попали 38 человек, среди которых предприниматель Сулейман Керимов, бинесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Евросоюз 30 июля расширил санкции против России, под которые попали строительные компании Аркадия Ротенберга.
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