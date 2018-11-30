Арестованных украинских моряков переведут в московское СИЗО

Украинских военных, которых арестовали после инцидента в Керченском проливе, решили перевести в один из следственных изоляторов Москвы

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина. В столицу переводят командный состав украинских военных. Дела арестованных будут вести следователи из Москвы и Крыма. Омбудсмен добавила, что жалоб от украинских моряков ей не поступало, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в Керченском проливе 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, нарушивших госграницу.

После этого в России возбудили уголовное дело по факту нарушения госграницы, а на Украине — о развязывании войны. На Украине 26 ноября ввели военное положение. В ФСБ заявили, что работу украинских кораблей координировали сотрудники СБУ, находящиеся на одном из судов. В Службе безопасности Украины подтвердили участие военной контрразведки.

Суд Симферополя 27 ноября арестовал 12 украинских моряков на два месяца. Керченский горсуд отправил под стражу на такой же срок еще троих моряков, которые были ранены. Киевский райсуд Симферополя 28 ноября отправил под арест еще девять моряков.