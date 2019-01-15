Суд продлил арест украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы 15 января продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года

По решению суда, командир 24 украинских моряков Денис Гриценко, сотрудник СБУ Юрий Драч, а также члены экипажей украинских кораблей Вячеслав Зинченко и Михаил Власюк останутся под стражей до 24 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» .

В начале заседания адвокаты подали ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд, так как задержанные попадают под категорию военнопленных. Моряки отказались давать показания.

Лефортовский суд отказал в передаче дела в военный суд, не признав задержанных военнопленными и подчеркнув, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, пишет «Российская газета».