Суд продлил арест украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Лефортовский суд Москвы 15 января продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года
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По решению суда, командир 24 украинских моряков Денис Гриценко, сотрудник СБУ Юрий Драч, а также члены экипажей украинских кораблей Вячеслав Зинченко и Михаил Власюк останутся под стражей до 24 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс».
В начале заседания адвокаты подали ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд, так как задержанные попадают под категорию военнопленных. Моряки отказались давать показания.
Лефортовский суд отказал в передаче дела в военный суд, не признав задержанных военнопленными и подчеркнув, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, пишет «Российская газета».
Как писали Юга.ру, 25 ноября 2018 года украинские суда вошли в территориальные воды России, нарушив границу. После этого российские пограничники задержали корабли и находившихся на борту моряков и обвинили их в незаконном пересечении границы.
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