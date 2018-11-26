На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны

Служба безопасности Украины 26 ноября сообщила о возбуждении уголовного дела после задержания украинских кораблей в Керченском проливе

Военная прокуратура Южного региона Украины начала уголовное производство по ч. 2 ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Покушение на убийство), сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовные дела возбудили по эпизодам ранения украинских моряков и захвата катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу».

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября в ФСБ России сообщили о задержании трех украинских кораблей, нарушивших границу. Когда суда вошли в российские воды, корабли ВМФ пошли на таран: один из них врезался в буксир «Яны Капу», повредил главный двигатель, обшивку и леерное ограждение. В результате пострадали трое украинских моряков.

В России возбудили уголовное дело по факту нарушения границ. В 19:00 по московскому времени состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, инициированное Россией.