Суд Симферополя отправил под арест еще девять моряков с задержанных украинских кораблей

Киевский райсуд Симферополя 28 ноября избрал меру пресечения для девяти моряков с задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

По данным РИА «Новости Крым», суд арестовал до 25 января 2019 года сотрудника СБУ Андрея Драча, командира бронекатера «Никополь» Богдана Небылица, командира буксира «Яны Капу» Олега Мельничука, капитана 3 ранга Владимира Лисового, старшего матроса «Никополя» Вячеслава Зинченко, матроса катера «Бердянск» Юрия Безъязычного, командира дивизиона ВМС Украины, капитана второго ранга Дениса Гриценко, мичмана «Яны Капу» Андрея Шевченко и матроса этого буксира Евгения Семидоцкого.

Напомним, 27 ноября суд Симферополя арестовал 12 украинских моряков на два месяца. Керченский горсуд отправил под стражу на такой же срок еще троих моряков.

Как сообщали Юга.ру, в Керченском проливе 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили госграницу.