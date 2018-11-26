ФСБ сообщила о задержании трех украинских кораблей в Черном море. На Украине хотят ввести военное положение
Утром 25 ноября ФСБ России заявила о появлении украинских кораблей на территории России. К ночи действия вошли в активную фазу
По данным погрануправления ФСБ России по Крыму, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ и вошли в территориальные воды страны. Суда двигались к Керченскому проливу, предпринимали опасные маневры и игнорировали требования пограничников.
По данным ВМС Украины, на территорию России вошли корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В ведомстве заявили, что ночью 25 ноября предупреждали о переходе судов, но им не ответили. Когда суда вошли в российские воды, корабли России пошли на таран: один из них протаранил буксир «Яны Капу», повредил главный двигатель, обшивку и леерное ограждение.
В сети появилось видео сближения российских судов с украинскими кораблями. На ролике видно, как корабль ВМФ России протаранил украинский буксир «Яны Капу».
Около 00:00 в ФСБ подтвердили задержание трех украинских судов. Также в ведомстве рассказали о возбуждении уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.
«Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — цитирует ТАСС пресс-службу ФСБ.
Также, по данным ФСБ, чтобы остановить украинские корабли, пришлось применять оружие, в результате пострадали трое военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что трем раненым оказали медицинскую помощь, угрозы жизни военных нет. В ВМС Украины сообщили о шестерых пострадавших моряках.
По словам сотрудника погрануправления Антона Лозового, задержанные корабли доставят в керченский порт. Сейчас Керченский пролив закрыт для гражданских судов.
Из-за нарушения российских границ Россия потребовала проведения 26 ноября экстренного заседания Совета безопасности ООН. Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в своем твиттере подтвердила, что заседание пройдет сегодня в 19:00 по московскому времени.
An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn— Nikki Haley (@nikkihaley) November 26, 2018
В Евросоюзе призвали Россию к сдержанности и отметили, что напряженность в Азовском море и Керченском проливе заметно возросла.
«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — сказали в ЕС.
Представитель НАТО в своем заявлении призвала Россию обеспечить украинским кораблям и судам беспрепятственный доступ в порты Азовского моря.
В Минобороны Украины сообщили, что армия страны приведена в полную боевую готовность.
«Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны», — рассказали в пресс-службе СБУ.
Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение ввести в стране военное положение сроком на 60 дней. Он отметил, что Украина не собирается вести наступательные действия.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.