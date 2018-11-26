ФСБ сообщила о задержании трех украинских кораблей в Черном море. На Украине хотят ввести военное положение

Утром 25 ноября ФСБ России заявила о появлении украинских кораблей на территории России. К ночи действия вошли в активную фазу

По данным погрануправления ФСБ России по Крыму, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ и вошли в территориальные воды страны. Суда двигались к Керченскому проливу, предпринимали опасные маневры и игнорировали требования пограничников.

По данным ВМС Украины, на территорию России вошли корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В ведомстве заявили, что ночью 25 ноября предупреждали о переходе судов, но им не ответили. Когда суда вошли в российские воды, корабли России пошли на таран: один из них протаранил буксир «Яны Капу», повредил главный двигатель, обшивку и леерное ограждение.

В сети появилось видео сближения российских судов с украинскими кораблями. На ролике видно, как корабль ВМФ России протаранил украинский буксир «Яны Капу».

Около 00:00 в ФСБ подтвердили задержание трех украинских судов. Также в ведомстве рассказали о возбуждении уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. «Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — цитирует ТАСС пресс-службу ФСБ.

Также, по данным ФСБ, чтобы остановить украинские корабли, пришлось применять оружие, в результате пострадали трое военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что трем раненым оказали медицинскую помощь, угрозы жизни военных нет. В ВМС Украины сообщили о шестерых пострадавших моряках.

По словам сотрудника погрануправления Антона Лозового, задержанные корабли доставят в керченский порт. Сейчас Керченский пролив закрыт для гражданских судов.

Из-за нарушения российских границ Россия потребовала проведения 26 ноября экстренного заседания Совета безопасности ООН. Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в своем твиттере подтвердила, что заседание пройдет сегодня в 19:00 по московскому времени.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn — Nikki Haley (@nikkihaley) November 26, 2018

В Евросоюзе призвали Россию к сдержанности и отметили, что напряженность в Азовском море и Керченском проливе заметно возросла. «Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — сказали в ЕС. Представитель НАТО в своем заявлении призвала Россию обеспечить украинским кораблям и судам беспрепятственный доступ в порты Азовского моря.