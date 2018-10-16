Нурмагомедов отказался от 15 млн долларов за реванш с МакГрегором

Дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Алекс рассказал об отношении своего племянника к предложению провести реванш с Конором МакГрегором

В интервью дядя дагестанского бойца рассказал, что повторный бой с ирландцем не состоится ни при каких условиях.

«Возможен ли реванш с Конором? Нет. Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 млн долларов, если он согласится. Но Хабиб сказал: "Нет". Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими», — цитирует Алекса Нурмагомедова «Спорт Экспресс».

Он отметил, что Хабиб хочет подраться с американским бойцом UFC в легком весе Тони Фергюсоном, после чего планирует завершить карьеру.

Как сообщали Юга.ру, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора за чемпионский титул UFC состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе и завершился победой дагестанского спортсмена. После того, как соперник сдался, Хабиб покинул октагон и напал на членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. В результате массовой драки с участием полиции арестовали трех человек, включая менеджера Нурмагомедова.

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В тот же день Конор написал в своем твиттере, что ждет реванша с Хабибом.

Нурмагомедов 11 октября в своем инстаграме обратился к представителям организации и пригрозил разорвать с ними контракт, если уволят его товарища Зубайру Тухугова, который участвовал в драке после боя с МакГрегором.

14 октября Нурмагомедов вызвал на поединок американского боксера Флойда Мейвезера, у которого, как и у дагестанского спортсмена, нет ни единого поражения за всю профессиональную карьеру. Мейвезер на следующий день принял вызов на бой, предложив подраться на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.