Хабиба Нурмагомедова могут на полгода отстранить от боев в США
Президент турнира UFC Дана Уайт 8 октября рассказал, как могут наказать Хабиба Нурмагомедова за инцидент после боя с Конором МакГрегором
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Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова оштрафуют примерно на 250 тыс. долларов за то, что он начал массовую драку после поединка. Об этом президент организации Дана Уайт рассказал в интервью TMZ Sports. По его словам, дагестанца не лишат чемпионского пояса, но могут отстранить от боев в США на срок от четырех до шести месяцев.
«Он не должен был этого делать. Он чемпион, который только что победил Конора на глазах у всего мира. Ты выиграл! Парень, который что-то тебе выкрикивал из зала, не имел никакого значения», — прокомментировал Уайт.
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Напомним, что бой за чемпионский титул UFC между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором состоялся в ночь на 7 октября и завершился победой Хабиба. После того как его противник сдался, дагестанский спортсмен выбежал за пределы октагона и набросился на спарринг-партнера Конора, развязав массовую драку. В результате потасовки задержали менеджера Нурмагомедова и еще двух членов его команды.
Ранее глава UFC говорил, что не стал вручать Нурмагомедову пояс публично, так как не хотел продолжения беспорядков в зрительном зале. Он также отметил, что бойца обязательно накажут за неподобающее поведение и допустил возможность лишения Хабиба чемпионского титула.
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Нурмагомедов вернулся в Россию 8 октября и встретился с болельщиками на «Анжи Арене» в Каспийске. На встречу с бойцом пришло более 15 тыс. человек. Спортсмен поблагодарил земляков за поддержку и рассказал о том, какое значение для него имеел поединок с ирландцем. По словам Нурмагомедова, он «каждый день просил Всевышнего запереть его и этого придурка в клетке».
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