Менеджер Хабиба Нурмагомедова и еще два члена его команды задержаны в США после победы над Макгрегором

Три участника команды российского бойца в смешанных единоборствах Хабиба Нурмагомедова задержаны полицией после боя в ночь на 7 октября

По словам президента спортивной организации UFC, которая и проводила этот турнир, Дэйны Уайта, члены команды Хабиба были задержаны после того, как напали на Конора Макгрегора после боя. Один из задержанных — менеджер Нурмагомедова, Ризван Магомедов.

Как сообщали Юга.ру, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Магрегором и защитил звание чемпиона мира в легком весе. После боя он покинул октагон, напал на одного из членов команды Макгрегора, после чего завязалась драка с участием полиции. Пояс ему публично так и не вручили, хотя объявили победителем.

Этому бою предшествовала долгая история противостояния, о которой можно прочесть в нашем материале «Хабиб против Конора».