50 Cent позвал Нурмагомедова в чемпионат Bellator. В ответ боец пригласил рэпера в Дагестан, и тот согласился 

Дагестан, В мире

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Американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, известный как 50 Cent, предложил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову перейти из UFC в Bellator

Об этом рэпер написал в своем твиттере посте того, как дагестанский боец пригрозил руководству UFC разорвать контракт после того, как организация отстранила его товарища Зубайру Тухугова от грядущего поединка с представителем Ирландии Артемом Лобовым.

«Я считаю неправильным то, как UFC поступает с Хабибом. Они не поступали так с Макгрегором. Я готов сегодня же заплатить ему 2 млн долларов наличными, если он будет драться за меня в Bellator», — написал 50 Cent.

Хабиб Нурмагомедов ответил музыканту предложением назначить место встречи и поблагодарил его за внимание.

«Просто отправь мне место встречи. Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина!» — написал боец в комментариях к посту в инстаграме рэпера.

50 Cent дал ответ на предложение чемпиона UFC побывать в Дагестане.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, когда закончу работу над новым сезоном своего телесериала "Власть". Нурмагомедов является новым лицом единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку», — написал рэпер в своем инстаграме.

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50 Cent также предложил перейти в Bellator Зубайре Тухугову, передает RT. Рэпер сотрудничает с чемпионатом Bellator и ранее предоставил 1 млн долларов призовых для победителя Гран-при организации в полусреднем весе.

Как сообщали Юга.ру, 7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Котором Макгрегором.

Накануне дагестанец вызвал на поединок боксера Флойда Мейвезера, сказав, что «в джунглях есть только один король».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов
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