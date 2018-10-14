50 Cent позвал Нурмагомедова в чемпионат Bellator. В ответ боец пригласил рэпера в Дагестан, и тот согласился 

Американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, известный как 50 Cent, предложил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову перейти из UFC в Bellator

Об этом рэпер написал в своем твиттере посте того, как дагестанский боец пригрозил руководству UFC разорвать контракт после того, как организация отстранила его товарища Зубайру Тухугова от грядущего поединка с представителем Ирландии Артемом Лобовым. «Я считаю неправильным то, как UFC поступает с Хабибом. Они не поступали так с Макгрегором. Я готов сегодня же заплатить ему 2 млн долларов наличными, если он будет драться за меня в Bellator», — написал 50 Cent.

I️ think it’s wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn’t do the same thing to McGregor. I’ll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI — 50cent (@50cent) October 13, 2018

Хабиб Нурмагомедов ответил музыканту предложением назначить место встречи и поблагодарил его за внимание. «Просто отправь мне место встречи. Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина!» — написал боец в комментариях к посту в инстаграме рэпера. 50 Cent дал ответ на предложение чемпиона UFC побывать в Дагестане. «Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, когда закончу работу над новым сезоном своего телесериала "Власть". Нурмагомедов является новым лицом единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку», — написал рэпер в своем инстаграме.

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