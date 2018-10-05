Перед боем: Хабиб против Конора. История их отношений и конфликтов

6 октября в Лас-Вегасе пройдет бой дагестанца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора МакГрегора за чемпионский титул UFC в легком весе. Юга.ру рассказывают, кто такие Нурмагомедов и МакГрегор, как — и с какими ругательствами — они шли навстречу друг другу несколько лет, а также почему их поединок обязательно стоит увидеть.

Организаторы называют предстоящий бой «крупнейшим в истории», билеты на него раскупили за три минуты. По данным издания «Спорт Экспресс», самый дешевый билет ушел за 205 долларов, самый дорогой — за 2 тыс. 505 долларов.

В рейтинге лучших бойцов по версии Ultimate Fighting Championship (UFC) МакГрегор занимает второе место, Нурмагомедов — восьмое. Также дагестанец возглавляет топ чемпионов UFC в легком весе. МакГрегор наступает Хабибу на пятки — его имя расположено на второй позиции рейтинга.

Помимо спортивной интриги есть и личный конфликт, разгоревшийся между бойцами несколько лет назад. Президент UFC Дана Уайт отметил, что такой ненависти, как между Нурмагомедовым и МакГрегором, он не видел уже 20 лет.

Начало карьеры

Оба спортсмена родились в 1988 году. Хабиб — в Дагестане, Конор — в Ирландии. Нурмагомедов начал силовые тренировки в пять лет, а МакГрегор пришел в единоборства позже, хотя с детства занимался футболом и кикбоксингом. Спортивное воспитание Хабиба взял на себя его отец Абдулманап — заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, чемпион Украины по дзюдо и самбо. Первым профессиональным тренером Конора стал Джон Кавана, занимающийся ирландскими боевыми искусствами.

На профессиональную арену боев по смешанным единоборствам Хабиб и Конор вышли одновременно — в 2008 году. Нурмагомедов участвовал в турнире по панкратиону «Атриум» и вышел из него победителем. В апреле 2018 года он выиграл пояс чемпиона UFC в легком весе.

Ирландец дебютировал в категории легкого веса и в 2015 году стал в ней чемпионом. В следующем году он завоевал звание лучшего в полулегком весе в 2016 году. Таким образом, он был обладателем одновременно двух чемпионских поясов.

Контракт с UFC

Первый поединок Хабиба под эгидой UFC состоялся в 2012 году, когда он победил иранского спортсмена Камала Шалоруса. Через несколько месяцев состоялась встреча дагестанского бойца и одного из лучших на тот момент спортсменов в MMA, бразильца Глейсона Тибау. Нурмагомедов одержал убедительную победу, начав тем самым прокладывать себе путь к титулу чемпиона UFC.

Через год МакГрегор тоже подписал контракт с UFC. После нескольких громких побед он получил травму колена — врачи запретили спортсмену выходить на ринг в течение десяти месяцев. К этому моменту Конор уже был одним из самых популярных спортсменов в MMA. В 2014-м ирландец эффектно вернулся и провел два удачных боя — сначала в родном Дублине, затем на турнире UFC 178 в Лас-Вегасе. На последнем он показал себя особенно хорошо — выбил Дастина Пуарье нокаутом в первом раунде.

Тогда же появилось знаменитое совместное фото МакГрегора с его будущим противником Нурмагомедовым. Дагестанский боец выложил его в своем инстаграме с подписью «Опасный пацан».

Поединок Хабиба и Конора мог бы состояться еще в сентябре 2014 года, на турнире UFC 178, но теперь уже Нурмагомедов получил травму колена и выбыл из большого спорта больше чем на год.

2015-й стал единственным годом в карьере дагестанского спортсмена, когда он не провел ни одного боя. Примерно в это же время будущие противники впервые заговорили друг о друге. Конор — в статусе претендента на звание лучшего в полулегком весе, Хабиб — в легком весе. Весной дагестанец сказал, что он симпатизирует МакГрегору, но ему не составит труда побить ирландца в категории легкого веса.

Он умеет зарабатывать деньги, у него отличная статистика в UFC, и бой с ним не стал бы для меня легким, но я размажу его за четыре минуты Хабиб Нурмагомедов в интервью bjpenn.com в апреле 2015 года

Нурмагомедов также предрек победу Конора в поединке с Жозе Альдо — бразильским спортсменом, который несколько лет находился на вершине рейтинга бойцов UFC. Хабиб оказался прав — ирландец отправил соперника в нокаут на 13‑й секунде и стал чемпионом в полулегкой весовой категории.

Позже на пресс-конференции Конор сказал, что, по его мнению, пояс в легком весе будет у Хабиба, — так в итоге и вышло. Отец Хабиба в январском интервью признался, что мечтает о бое своего сына с МакГрегором. «Когда на него направляют камеру, он ведет себя вызывающе, но вообще он нормальный человек. Конор уважает Хабиба и понимает, что он серьезный противник», — сказал Нурмагомедов-старший.

В 2016 году дагестанский боец впервые за долгие месяцы вышел на ринг, одержал несколько громких побед. В то же время появились первые предвестники конфликта Конора и Хабиба — в твиттере завязался локальный конфликт дагестанца с тренером МакГрегора Джоном Каваной, который пошутил про ислам и нежелание Хабиба драться летом. На это Нурмагомедов ответил, что ему не следует шутить на тему религии, и посоветовал быть осторожным.

Первая стычка

Первая личная стычка между Конором и Хабибом произошла в сентябре 2016 года на турнире UFC 205. В тот день у ирландца был поединок с действующим чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, который дважды отказался от боя с Нурмагомедовым. Хабиб с Конором столкнулись перед началом поединков в подтрибунных помещениях. На видео видно, что бойцы о чем-то спорили и почти развязали драку, но их разняла охрана. Уходя, Хабиб сказал ирландцу: «Посмотрим». Конор ответил ему тем же.

Тогда ирландец выиграл поединок, став первым в истории UFC двукратным чемпионом в двух категориях. На пресс-конференции после боя Конор заявлял: «Хабиб — хороший боец, но чтобы я пришел и сразился с ним, должно быть много причин. Я хочу видеть его активность, но он дерется раз в несколько лет». Через несколько месяцев в разговоре с журналистами Нурмагомедов объяснил, что они с Конором никогда не были друзьями и толком не общались.

Владимир Путин сказал хорошую фразу о том, что если драки не миновать, зачем ждать? Нужно бить первым. У него есть то, за чем я иду всю свою жизнь. Я обозначил Конору, что настроен на него серьезно Хабиб Нурмагомедов в разговоре с журналистами в ноябре 2016 года

Он предположил, что поединок может не состояться из-за того, что они с Конором являются самыми востребованными бойцами в лиге UFC и организация не захочет «убивать курицу, которая несет золотые яйца». «Сейчас они придумали, что Конор беременный примерно до мая или июня», — сказал Хабиб. Так он назвал нежелание МакГрегора выходить на ринг, пока его супруга ждала ребенка.

Бой МакГрегора и Мейвейзера

В начале 2017 года Хабиб был вынужден пропустить несколько боев по состоянию здоровья, — к примеру, с одного из них его сняли за 48 часов до начала. Летом имя Хабиба появилось в интервью близкого друга и постоянного спарринг-партнера МакГрегора Артема Лобова, которое вызвало большой ажиотаж. В нем он назвал дагестанца трусом, который не ценит своих фанатов.

«Конор всегда выходит на бой, какой бы ни была его травма, а Хабиб снимался уже шесть раз. И кто после этого цыпленок? Чемпион — это не просто пояс вокруг тебя, чемпион — это особое сложение ума, это то, как бьется твое сердце. Конор именно такой, Хабибу до него как до Китая», — подчеркнул Лобов.

Ирландец же начал готовиться к боксерскому поединку с Флойдом Мейвезером, который организаторы UFC окрестили боем века. Мейвезер — один из лучших боксеров современности, на счету которого на момент встречи с Конором было 49 побед и ни одного поражения. Он не участвовал в боях два года и неожиданно вернулся, чтобы сразиться с МакГрегором, который долгое время добивался этого поединка и согласился на любые условия боксера.

Это был один из самых кассовых, зрелищных и долгожданных боев в истории, победу в котором предсказуемо одержал Мейвезер. Конор получил за этот бой больше денег, чем за всю карьеру в UFC, — 30 млн долларов. Победителю заплатили 100 млн долларов.

В тот же день Хабиб выложил в своем инстаграме фото с МакГрегором и подписал: «Лас-Вегас, 30 декабря. Почему бы и нет. Я думаю, декабрь — идеальная дата для этого боя, к тому же он сам говорил, что хочет боя со мной после Мейвезера».

После этого стало очевидно, что Конор и Хабиб рано или поздно встретятся на ринге. На пресс-конференциях и в интервью спортсмены стали перебрасываться взаимными оскорблениями и колкими замечаниями, а также прогнозировать друг другу быстрый проигрыш в бою. МакГрегор не раз заявлял, что ему нужны гарантии, что Нурмагомедов наберет необходимую массу и «не струсит в последний момент». Хабиб реагировал менее эмоционально, но всегда говорил о своей готовности выйти на ринг против ирландца.

Нападение на автобус

В апреле 2018 года перед турниром UFC 223 Хабиб встретил в отеле Артема Лобова, который также был заявлен как участник соревнований. Во время стычки дагестанец дал Лобову пощечину за то, что тот говорил о нем в интервью ранее.

В ответ МакГрегор 5 апреля напал на автобус, в котором ехал Нурмагомедов и другие спортсмены. Ирландец успел кинуть несколько предметов, прежде чем его остановила охрана. Он разбил стекло и ранил двоих бойцов, которые были вынуждены сняться с участия в поединках из-за травм.

PRZYGŁUP. W autobusie byli zawodnicy--- jak pisze @PrzemyslawOsiak - także JJ i Rose. pic.twitter.com/wJmWKXjZjq — przemek garczarczyk (@garnekmedia) April 5, 2018

Конора объявили в розыск и предъявили обвинения в двух правонарушениях. После инцидента он сдался полиции. Артема Лобова сняли с участия в турнире UFC 223. На тот момент бой МакГрегора и Нурмагомедова не был официально объявлен, однако нападение на автобус, по мнению российского бойца UFC Алексея Олейника, могло быть пиар-ходом ирландского спортсмена.

Дату проведения боя UFC объявила в августе — бойцы встретятся на ринге 6 октября в Лас-Вегасе.

Что происходит перед поединком года?

МакГрегор не стал менять излюбленную тактику и продолжил давить на будущего соперника, нелестно отзываясь о нем на пресс-конференциях и в социальных сетях. Хабиб не комментировал его нападки, тогда ирландец опубликовал в своем инстаграме пост про отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. «Я вижу тебя насквозь. Прячешься за поддельным уважением, прямо как твой средний ребенок. Дрожащий трус», — сказано в публикации.

Запись вызвала широкий резонанс — именно тот эффект, на который обычно рассчитывает МакГрегор, делая резкие заявления. Абдулманап ответил, что на все вопросы Конора ответит Хабиб.

Предматчевая конференция Нурмагомедова и МакГрегора состоялась 20 сентября в Нью-Йорке. Ирландец, как обычно, оскорблял соперника, шутил, не стесняясь в выражениях, а также рекламировал собственный бренд виски. Он предложил Хабибу выпить, но тот отказался. «Почему ты не пьешь? Ты трус! Ты будешь трупом, когда я до тебя доберусь. Ты мертвец», — ответил МакГрегор. Ирландец прокомментировал фотографию отца российского бойца с Рамзаном Кадыровым. Он назвал главу Чечни безумным диктатором, а Абдулманапа Нурмагомедова — трусом.

Кадыров — чеченский диктатор, безумный человек. Абдулманап Нурмагомедов лижет ему задницу и выкладывает фото главы Чечни с подписью «Вместе мы сильнее». Это фейковое уважение из-за страха Конор МакГрегор на предматчевой пресс-конференции 20 сентября

Также Конор упомянул о том, что Хабиб брал деньги у бизнесмена Зиявудина Магомедова, которого позже арестовали по подозрению в хищении более 2,5 млрд рублей. Напомним, после ареста миллиардера Нурмагомедов выступил в его поддержку.

Президент UFC отозвался о грядущем поединке как о событии, которое побьет все рекорды турниров прошлых лет. По его словам, на пресс-конференции, которая получилась «самой мрачной за всю историю», Конор выглядел более спокойным и убедительным, чем Хабиб. Дана Уайт отметил, что ирландец — настоящий мастер во всем, что касается рекламы и продвижения.

Конор заучивает про соперника все детали, узнает самые интересные истории, пытается вызвать на диалог, провоцирует. В «дуэли взглядов» он превосходит даже Мухаммеда Али Дана Уайт в разговоре с журналистами 22 сентября 2018 года

За несколько дней до поединка ирландец продолжает вести активную пиар-кампанию и комментировать предстоящее событие. Хабиб не отстает от соперника и отвечает на его выпады в социальных сетях. В интервью 2 октября Конор заявил, что не сомневается в своей победе над дагестанцем, и пообещал выбить ему мозги. Он также отметил, что после боя их вражда с Нурмагомедовым не закончится. Хабиб же сказал, что собирается разговаривать с Конором во время боя. По словам спортсмена, он дождется, пока ирландец устанет, и начнет его избивать.

Во сколько обойдется поединок и где его смотреть?

Как отмечают организаторы, этот бой войдет в историю как один из самых долгожданных и кассовых в истории MMA вне зависимости от исхода поединка. По данным «Спорт Экспресса», только от доходов с продаж индивидуальных прямых трансляций (PPW — pay-per-view, платные показы) бюджет UFC пополнится более чем на 130 млн долларов после вычета налогов.

За поединок Нурмагомедов гарантированно получит 3,5 млн долларов — это самый высокий его гонорар за всю карьеру в UFC. МакГрегору заплатят 35 млн долларов с учетом бонусов, в которые входит возможность рекламировать на турнире свою марку алкоголя.

Если победит Нурмагомедов, который впервые защищает свой чемпионский пояс после боя с Элом Янквитой, то на счету дагестанца будет 27-й выигранный поединок. Если победу одержит МакГрегор, то он станет чемпионом UFC в категории легкого веса.