«В этих джунглях есть только один король». Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе дагестанец Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок американского боксера Флойда Мейвезера

Видео с предложением Нурмагомедова 14 октября опубликовал в своем инстаграме боксерский менеджер Дежуан Блейк.

«Давай, Флойд. Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? — говорит на видео дагестанец. — В этих джунглях есть только один король, и конечно, это я. Потому что он не смог положить на ринг Макгрегора, а я сделал это легко».

При этом Нурмагомедов не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет сразиться.