«В этих джунглях есть только один король». Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе дагестанец Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок американского боксера Флойда Мейвезера
Видео с предложением Нурмагомедова 14 октября опубликовал в своем инстаграме боксерский менеджер Дежуан Блейк.
«Давай, Флойд. Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? — говорит на видео дагестанец. — В этих джунглях есть только один король, и конечно, это я. Потому что он не смог положить на ринг Макгрегора, а я сделал это легко».
При этом Нурмагомедов не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет сразиться.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, 7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 27-ю победу подряд, одолев ирландца Конора Макгрегора и защитив титул чемпиона UFC.
На счету Мейвезера 50 побед в 50 боях. В последнем боксерском поединке американец победил Макгрегора техническим нокаутом. После этого боя Нурмагомедов вызвал на бой ирландца.
Чем заняться в выходные 13-14 октября: выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.