«В этих джунглях есть только один король». Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера

Дагестан, В мире

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе дагестанец Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок американского боксера Флойда Мейвезера

Видео с предложением Нурмагомедова 14 октября опубликовал в своем инстаграме боксерский менеджер Дежуан Блейк.

«Давай, Флойд. Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? — говорит на видео дагестанец. — В этих джунглях есть только один король, и конечно, это я. Потому что он не смог положить на ринг Макгрегора, а я сделал это легко».

При этом Нурмагомедов не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет сразиться.

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Как сообщали Юга.ру, 7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 27-ю победу подряд, одолев ирландца Конора Макгрегора и защитив титул чемпиона UFC.

На счету Мейвезера 50 побед в 50 боях. В последнем боксерском поединке американец победил Макгрегора техническим нокаутом. После этого боя Нурмагомедов вызвал на бой ирландца.

Бокс Единоборства Флойд Мейвезер Хабиб Нурмагомедов
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