Нурмагомедов пообещал расторгнуть контракт с UFC, если уволят его товарища

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к представителям спортивной организации после того, как его товарища Зубайру Тухугова отстранили от грядущего поединка с Артемом Лобовым

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Речь идет о поединке Зубайры Тухугова и Артема Лобова, который отменили из-за неподобающего поведения Тухугова. Он стал участником массовой драки после боя Нурмагомедова и МакГрегора. О том, что бой с Лобовым не состоится по этой причине, сообщил в разговоре с журналистами президент UFC Дэйна Уайт.

Нурмагомедов 11 октября обратился к UFC в своем инстаграме и спросил, почему обязательно наказывают его команду, а не команду МакГрегора.

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«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды», — сказано в публикации.

Нурмагомедов отметил, что Конор ударил Тухугова первым, после чего боец ударил его в ответ.

«Вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — написал Хабиб.

Он также напомнил про гонорар за победу в бою с МакГрегором, который организация ему еще не выплатила. «Гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идём до конца», — сказано в посте.

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Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября Нурмагомедов успешно защитил чемпионский пояс UFC, одержав победу над МакГрегором. После окончания боя он выругался в адрес противника и покинул пределы октагона, где развязал драку с участием членов команды ирландского спортсмена.

В результате полиция арестовала трех человек, в том числе менеджера Нурмагомедова. Дагестанца признали чемпионом, однако не стали награждать поясом в зале, чтобы не вызвать беспорядков. Позже Нурмагомедов рассказал, что во время поединка тренер МакГрегора всячески оскорблял его.