Нурмагомедов пообещал расторгнуть контракт с UFC, если уволят его товарища
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к представителям спортивной организации после того, как его товарища Зубайру Тухугова отстранили от грядущего поединка с Артемом Лобовым
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Речь идет о поединке Зубайры Тухугова и Артема Лобова, который отменили из-за неподобающего поведения Тухугова. Он стал участником массовой драки после боя Нурмагомедова и МакГрегора. О том, что бой с Лобовым не состоится по этой причине, сообщил в разговоре с журналистами президент UFC Дэйна Уайт.
Нурмагомедов 11 октября обратился к UFC в своем инстаграме и спросил, почему обязательно наказывают его команду, а не команду МакГрегора.
«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды», — сказано в публикации.
Нурмагомедов отметил, что Конор ударил Тухугова первым, после чего боец ударил его в ответ.
«Вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — написал Хабиб.
Он также напомнил про гонорар за победу в бою с МакГрегором, который организация ему еще не выплатила.
«Гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идём до конца», — сказано в посте.
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Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата
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Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября Нурмагомедов успешно защитил чемпионский пояс UFC, одержав победу над МакГрегором. После окончания боя он выругался в адрес противника и покинул пределы октагона, где развязал драку с участием членов команды ирландского спортсмена.
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В результате полиция арестовала трех человек, в том числе менеджера Нурмагомедова. Дагестанца признали чемпионом, однако не стали награждать поясом в зале, чтобы не вызвать беспорядков. Позже Нурмагомедов рассказал, что во время поединка тренер МакГрегора всячески оскорблял его.
Президент UFC рассказал, что Нурмагомедова могут оштрафовать на 250 тыс. долларов и на полгода отстранить от боев в США.
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