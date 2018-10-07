Хабибу Нурмагомеду не вручили чемпионский пояс. Он в ярости напал на команду Макгрегора

Дагестан, Вся Россия, В мире

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Бой россиянина Нурмагомедова за защиту чемпионского титула на турнире UFC с ирландцем Макгрегором закончился массовой дракой

Как сообщали Юга.ру, дагестанский спортсмен победил своего соперника удушающим приемом, после которого Конор был вынужден сдаться. После этого Хабиб выругался на Макгрегора, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды соперника. Их разняли, но после этого началась массовая драка при участии полиции.

Когда это закончилось, Макгрегор ушел в раздевалку, а Нурмагомедова увели из зала под свист зрителей, сообщает Лента.ру. «Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» — приводит слова бойца издание.

Пояс чемпиону так и не вручили, хотя Хабиба признали победителем.

Это 27-я победа из 27 поединков Хабиба Нурмагомедова, 11 из которых проведены в UFC

О том, какие конфликты предшествовали этому бою и как вообще могло до такого дойти, читайте в нашем обзорном материале «Хабиб против Конора».

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