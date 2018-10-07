Конор Макгрегор захотел реванша после поражения от Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец Макгрегор рассчитывает, что сможет отыграться за поражение от россиянина Нурмагомедова

После того, как Конор Макгрегор не смог одержать победу в бою с действующим чемпионом по смешанным единоборствам в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, он заявил, что ждет реванша. Об этом он сообщил 7 октября в своем твиттере.

Как сообщали Юга.ру, бой за титул чемпиона UFC прошел в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 ноября. Ирландец отказался продолжать бой в четвертом раунде — после того, как дагестанский боец применил удушающий прием. Сразу после победы Хабиб Нурмагомедов покинул восьмиугольник и напал на члены команды Макгрегора. Затем произошла массовая драка, которую пришлось останавливать полиции. Были задержаны трое членов команды россиянина, включая его менеджера. Самому Хабибу даже не вручили чемпионский пояс, хотя победу признали.

После боя россиянин принес извинения зрителям и UFC, а президент спортивной организации Дэйна Уайт сказал, что Нурмагомедова могут дисквалифицировать и лишить титула за поведение после боя. Пока же, до окончания расследования, ему даже не заплатят гонорар — положенные победителю 2 млн долларов.

О том, какие конфликты и скандалы предшествовали бою, читайте в нашем материале «Хабиб против Конора».