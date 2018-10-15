«Готовьте чековую книжку». Мейвезер принял вызов Нурмагомедова на бой

Дагестан, Вся Россия, В мире

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Американский боец Флойд Мейвезер ответил на заявление чемпиона UFC в легком весе дагестанца Хабиба Нурмагомедова, который вызвал его на бой

Мэйвезер предложил подраться на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. 

«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте чековую книжку!» — написал Мейвезер в своих соцсетях.

В ответ Хабиб написал: «Только не в Вегасе, они мне не заплатят». Таким образом Хабиб пошутил над тем, что ему не выплатили гонорар за победу над ирландцем Конором Макгрегором из-за беспорядков после боя. 

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@floydmayweather But no Vegas, they won’t pay my money.

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Как сообщали Юга.ру, Нурмагомедов вызвал на бой непобежденного Мейвезера после победы над Макгрегором, заявив, что «в джунглях есть только один король».

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На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях. Мэйуэзер тоже не имеет поражений на своем счету, одержав 50 побед. В своем последнем боксерском поединке в карьере он в 2016 году победил Макгрегора техническим нокаутом.

Напомним, гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором в размере $2 млн заморожен из-за массовой драки, произошедшей после боя. Она началась после того, как Хабиб перелез через октагон и прыгнул на команду Макгрегора из-за оскорблений в свой адрес. Вердикт о наказании россиянина должен быть вынесен Атлетической комиссией штата Невада до 24 октября.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов
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