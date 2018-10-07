Глава UFC допустил возможность дисквалификации Хабиба Нурмагомедова и лишения чемпионского титула

Президент UFC Дэйна Уайт жестко высказался по поводу поведения российского бойца Нурмагомедова сразу после боя с Макгрегором

Чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов, защитивший свой титул в бое с ирландцем Конором Макгрегором в ночь на 7 октября, может быть лишен этого звания. Об этом рассказал президент этой спортивной организации Дэйна Уайт в беседе с журналистами после боя в Лас-Вегасе.

После того, как ирландец отказался продолжать бой после удушающего приема Хабиба, Нурмагомедов покинул пределы октагона. Он попытался напасть на одного из членов команды Макгрегора, после чего началась массовая драка с участием полиции. Россиянина признали победителем, но пояс ему вручать не стали. Позднее стало известно, что нескольких членов команды задержала полиция Лас-Вегаса.

«Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, вероятно, мы лишим его титула, — приводит слова Уайта ТАСС. — Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь».

Кроме того, Дэйна Уайт рассказал, что Хабибу не выплатят гонорар за бой в размере 2 млн долларов до того, как будет завершено расследование; проценты с доходов, полученных от платного телепросмотра боя, тоже могут не достаться россиянину.

Глава UFC пояснил, что не стал вручать Нурмагомедову пояс публично, так как не хотел продолжения беспорядков в зрительном зале. «Мы не давали ему пояс, потому что фанаты были просто сумасшедшими. Хабиб сказал мне: "Арестуйте меня, но дайте мне пояс". Я очень расстроен из-за всего этого — это не наш уровень мероприятия, мы так не делаем», — сказал Уайт.

Как сообщали Юга.ру, Хабиба Нурмагомедова уже поздравили с победой Владимир Путин и Рамзан Кадыров.