Нурмагомедов: Во время боя тренер Конора кричал, что я мусульманская тварь

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что кричали члены команды его противника Конора МакГрегора во время поединка

«Я тогда самого себя даже не слышал — такой там шум стоял. Но по выражению лица я все понимал. И раньше я их тоже слышал. И то, что писали потом СМИ, подтвердило все, что я думал. Там рядом стояли журналисты, они все слышали и писали. Он (тренер МакГрегора) кричал, что я мусульманская тварь и все такое. Повторять не хочется. Невозможно», — цитирует Нурмагомедова Sports.ru.

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Как сообщали Юга.ру, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора за чемпионский пояс UFC в легком весе состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Дагестанский спортсмен одержал победу, заставив соперника сдаться в конце четвертого раунда. После этого Хабиб выругался на Конора, перепрыгнул через сетку и напал на его тренера. Члены команды Нурмагомедова напали на МакГрегора, который остался в октагоне.

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В результате арестовали трех человек, в том числе менеджера Нурмагомедова. Дагестанского бойца признали победителем, но не вручили пояс на турнире, чтобы избежать беспорядков в зрительном зале.

Позже президент UFC рассказал, что Нурмагомедова из-за инцидента после боя могут отстранить от боев в США на полгода. Также спортсмену грозит штраф примерно 250 тыс. долларов.

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