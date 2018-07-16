В Краснодаре в мэрию подали уведомление о заплыве в «море» на Московской

Активисты планируют провести заплыв в Музыкальном микрорайоне Краснодара, который затапливает после дождя, чтобы привлечь внимание к проблемам района

Уведомление о проведении «заплыва в Музыкальном море» «после дождя в четверг» 26 июля подано в городскую администрацию. Организатор акции — координатор «Открытой России» в Краснодарском крае Яна Антонова.

«Если дождя не будет, мероприятие проводиться не будет, так как Музыкальное море разливается после выпадения большого количества осадков. В заплыве примут участие 10 человек, они приедут на ул. Московскую на общественном транспорте и будут из него выплывать», — говорится в документе.

Антонова подчеркнула, что цель мероприятия — обратить внимание мэрии «на бедственное положение» жителей этого района, а также инициировать публичную дискуссию с участием первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, который ранее высказывал мысль, что Музыкальный микрорайон проще снести.

В пресс-службе мэрии порталу Юга.ру поступление уведомления подтвердили.