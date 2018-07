В Краснодаре в мэрию подали уведомление о заплыве в «море» на Московской

Вследствие прохождения осадков на территории г. Краснодара (по данным Краснодарского ЦГМС, за период с 13.19 до 15.30 16 июля 2018 года выпало 64 мм осадков) произошли частичные подтопления участков автодорог (ул. Московская, ул. Мачуги, ул. Трамвайная, ул. Уральская, путепровод на ул. Вишняковой) вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации на данных участках. В Единую дежурную диспетчерскую службу г. Краснодара поступило 5 заявок о подтоплении домовладений. По результатам проверки оперативной группы администрации г. Краснодара подтопленных домовладений не выявлено. Вследствие падения дерева поврежден 1 автомобиль по ул. Урицкого (к месту были направлены муниципальные спасатели). По состоянию на 18.30 вода с подтопленных участков дорог сошла, движение осуществляется в штатном режиме (кроме ул. Московской, где работают стационарные насосные станции по откачке воды с участка дороги). К ликвидации последствий привлекались плавсредства Специализированной пожарно-спасательной части Краснодара для эвакуации пассажиров автобуса. #краснодар #мчс #мчскраснодар #музыкальныймикрорайон

