В Краснодаре в мэрию подали уведомление о заплыве в «море» на Московской
Активисты планируют провести заплыв в Музыкальном микрорайоне Краснодара, который затапливает после дождя, чтобы привлечь внимание к проблемам района
Уведомление о проведении «заплыва в Музыкальном море» «после дождя в четверг» 26 июля подано в городскую администрацию. Организатор акции — координатор «Открытой России» в Краснодарском крае Яна Антонова.
«Если дождя не будет, мероприятие проводиться не будет, так как Музыкальное море разливается после выпадения большого количества осадков. В заплыве примут участие 10 человек, они приедут на ул. Московскую на общественном транспорте и будут из него выплывать», — говорится в документе.
Антонова подчеркнула, что цель мероприятия — обратить внимание мэрии «на бедственное положение» жителей этого района, а также инициировать публичную дискуссию с участием первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, который ранее высказывал мысль, что Музыкальный микрорайон проще снести.
В пресс-службе мэрии порталу Юга.ру поступление уведомления подтвердили.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, днем 16 июля в разных частях Краснодара прошел сильный дождь, в результате чего оказались подтоплены дороги. К вечеру движение по дорогам возобновилось в штатном режиме везде, кроме Московской — там продолжали ликвидировать последствие ливня всю ночь и на следующий день.
Спасателям пришлось эвакуировать пассажиров маршрутки, затонувшей на этой улице, с помощью лодки.
Вследствие прохождения осадков на территории г. Краснодара (по данным Краснодарского ЦГМС, за период с 13.19 до 15.30 16 июля 2018 года выпало 64 мм осадков) произошли частичные подтопления участков автодорог (ул. Московская, ул. Мачуги, ул. Трамвайная, ул. Уральская, путепровод на ул. Вишняковой) вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации на данных участках. В Единую дежурную диспетчерскую службу г. Краснодара поступило 5 заявок о подтоплении домовладений. По результатам проверки оперативной группы администрации г. Краснодара подтопленных домовладений не выявлено. Вследствие падения дерева поврежден 1 автомобиль по ул. Урицкого (к месту были направлены муниципальные спасатели). По состоянию на 18.30 вода с подтопленных участков дорог сошла, движение осуществляется в штатном режиме (кроме ул. Московской, где работают стационарные насосные станции по откачке воды с участка дороги). К ликвидации последствий привлекались плавсредства Специализированной пожарно-спасательной части Краснодара для эвакуации пассажиров автобуса. #краснодар #мчс #мчскраснодар #музыкальныймикрорайон
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.