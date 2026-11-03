В Краснодаре пройдет «Ночь искусств»: куда сходить бесплатно 3 ноября

В Краснодаре 3 ноября состоится акция «Ночь искусств». Рассказываем, куда сходить

3 ноября в Краснодаре пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В музеях, театрах, библиотеках и других местах состоятся мастер-классы, выставки и концерты. Все мероприятия бесплатные.

Программа: