В Краснодаре пройдет «Ночь искусств»: куда сходить бесплатно 3 ноября
В Краснодаре 3 ноября состоится акция «Ночь искусств». Рассказываем, куда сходить
3 ноября в Краснодаре пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В музеях, театрах, библиотеках и других местах состоятся мастер-классы, выставки и концерты. Все мероприятия бесплатные.
Программа:
- в Музее имени Коваленко в 18:30 пройдет занятие «Секреты старинных ремесел» и мастер-класс по созданию аппликации «Узорное дерево», в 19:30 — встреча с художниками Ольгой Бендаржик и Надеждой Устрицкой;
- в Музее имени Фелицына с 18:00 состоятся ремесленные мастер-классы, в 19:00 — кавказские танцы и дегустация чая, а в 20:00 — лекция о музыкальных инструментах народов Кубани;
- в Литературном музее в 18:00 будет мастер-класс по созданию книжной закладки, а в 19:00 — книжки-малышки. Также можно посетить экскурсию «Литературная жизнь Кубани»;
- в Краснодарском выставочном зале с 18:00 будут открыты несколько выставок и пройдут мастер-классы по росписи. В 19:00 можно посетить фотомастерскую, а в 21:00 — показ коллекции головных уборов от модельеров;
- в Театре драмы в 20:00 состоятся театральные колядки, театр теней и шоу «Вечерний звон», ведущими которого снова станут Арсений Фогелев и Михаил Дубровский, а также мастер-классы по сценической речи и движению и актерскому мастерству;
Любимые герои и знакомые истории:
- в Театре современного искусства с 17:00 до 22:00 пройдет выставка костюмов, реквизита и фотографий из спектаклей. Кроме того, актеры расскажут о создании постановок. Необходима регистрация по тел. +7 (900) 25-015-39;
- в Музыкальном театре в 18:00 состоится концерт духового оркестра, с 18:30 — мастер-классы по вокалу и хореографии, а в 21:30 — концерт биг-бенда Георгия Гараняна;
- в Театре Защитника Отечества в 18:30 пройдет концерт «Музыка Рахманинова», в 19:30 — квест «История театра», в 21:15 — встреча с режиссером театра и актерами;
- в Краевом театре кукол в 21:00 состоится мастер-класс «Бутафорские тайны»;
- в Филармонии имени Пономаренко с 19:00 до 20:00 пройдет программа «Танцы народов мира» — вокалисты и музыканты исполнят венгерские, греческие, кавказские и другие песни;
- в библиотеке имени Пушкина с 18:00 будет работать этногостиная «Родной земли многоголосье» и выставка «На перекрестке культур: страницы истории Екатеринодара-Краснодара», а также можно посетить экскурсию «В лабиринтах книжной памяти»;
- в библиотеке имени Некрасова в 18:00 пройдут творческие мастер-классы, в 19:00 — писательский мастер-класс для детей, в 20:00 — поэтическая лаборатория и игротека.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 26 ноября работает бесплатная выставка «Меланхолия».
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