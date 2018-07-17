В Краснодаре последствия ливня ликвидировали всю ночь. Работы продолжают на улице Московской

В Краснодаре 16 и 17 июля ликвидируют последствия ливня, после которого оказались затопленными некоторые улицы

Сейчас воду откачивают на пересечении улиц Московской и Гомельской. В городской ЕДДС пояснили, что работы по ликвидации подтопления на этом участке длились всю ночь. Воду откачивали три стационарных насоса. За ночь уровень воды на этом участке значительно снизили.

Уточняется, что после дождя пиковый уровень превышал 1,5 метра. Сейчас уровень води снизили до полуметра.

Жителей этого района перевозят на резиновых лодках.

Также воду откачивают на улице Аксайской, 42. Там ночью работали пять мотопомп «Службы спасения», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.