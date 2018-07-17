В Краснодаре последствия ливня ликвидировали всю ночь. Работы продолжают на улице Московской

Краснодарский край

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В Краснодаре 16 и 17 июля ликвидируют последствия ливня, после которого оказались затопленными некоторые улицы

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Сейчас воду откачивают на пересечении улиц Московской и Гомельской. В городской ЕДДС пояснили, что работы по ликвидации подтопления на этом участке длились всю ночь. Воду откачивали три стационарных насоса. За ночь уровень воды на этом участке значительно снизили.

Уточняется, что после дождя пиковый уровень превышал 1,5 метра. Сейчас уровень води снизили до полуметра.

Жителей этого района перевозят на резиновых лодках.

Также воду откачивают на улице Аксайской, 42. Там ночью работали пять мотопомп «Службы спасения», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, днем 16 июля в разных частях Краснодара прошел сильный дождь, в результате чего оказались подтоплены дороги. Ликвидацией последствий ливня занимались десять вакуумных машин.

По данным Краснодарского ЦГМС, за период с 13:19 до 15:30 выпало 64 мм осадков.

После ливня пассажиров маршруток на улице Московской эвакуировали на лодке.

В Краснодарском крае 17 и 18 июля сохранится действие штормового предупреждения.

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