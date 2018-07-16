В Краснодаре 10 спецмашин ликвидируют последствия ливня

Краснодарский край

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Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара днем 16 июля получила обращения граждан о подтоплениях на дорогах города после сильного дождя

Ликвидацией последствий ливня занимаются десять вакуумных машин.

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Вода поднялась на проезжей части на хуторе Ленина, в районе путепровода на улице Вишняковой, на пересечении улиц Горького и Дмитриевской Дамбы, а также на перекрестке Трамвайной и Мачуги. Кроме того, вода подтопила подземный переход на перекрестке улиц Стасова и Селезнева.

«При необходимости число откачивающей техники может быть увеличено», — заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Приемом и обработкой заявок занимаются специалисты «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта», передает пресс-служба администрации города.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», после дождя в краевом центре образовались пробки 5 баллов.

Как сообщали Юга.ру, 16 июля в Сочи спрогнозировали непогоду: на курорте ожидается ливень и сильный ветер.

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