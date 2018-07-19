В Музыкальном микрорайоне Краснодара строят новый водопровод

Краснодарский край

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Компания «Краснодар Водоканал» ведет строительство водопровода в Музыкальном микрорайоне краевого центра

Трубопровод длиной более 900 метров и диаметром 400 мм проложат по улице Московской. Его введение в эксплуатацию позволит улучшить подачу воды жителям домов в границах улиц Агрохимической, Прокофьева и Есенина.

«Новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Работы на водопроводе планируется завершить в августе 2018 года», — сообщил главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Специалисты используют комбинированный метод прокладки сетей. В местах с интенсивным движением транспорта применяют способ горизонтально-направленного бурения, который позволяет прокладывать коммуникации без разрытия и нарушения инфраструктуры, передает пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, в мае первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко заявил, что Музыкальный микрорайон Краснодара проще снести.

Ранее куратор Музыкального микрорайона Виталий Катунин рассказывал в интервью порталу Юга.ру, что почти все дома там были построены незаконно.

Водоснабжение Краснодар Музыкальный микрорайон
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