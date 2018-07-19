В Музыкальном микрорайоне Краснодара строят новый водопровод

Компания «Краснодар Водоканал» ведет строительство водопровода в Музыкальном микрорайоне краевого центра

Трубопровод длиной более 900 метров и диаметром 400 мм проложат по улице Московской. Его введение в эксплуатацию позволит улучшить подачу воды жителям домов в границах улиц Агрохимической, Прокофьева и Есенина.

«Новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Работы на водопроводе планируется завершить в августе 2018 года», — сообщил главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.

Специалисты используют комбинированный метод прокладки сетей. В местах с интенсивным движением транспорта применяют способ горизонтально-направленного бурения, который позволяет прокладывать коммуникации без разрытия и нарушения инфраструктуры, передает пресс-служба администрации Краснодара.