В Музыкальном микрорайоне Краснодара строят новый водопровод
Компания «Краснодар Водоканал» ведет строительство водопровода в Музыкальном микрорайоне краевого центра
Трубопровод длиной более 900 метров и диаметром 400 мм проложат по улице Московской. Его введение в эксплуатацию позволит улучшить подачу воды жителям домов в границах улиц Агрохимической, Прокофьева и Есенина.
«Новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Работы на водопроводе планируется завершить в августе 2018 года», — сообщил главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин.
Специалисты используют комбинированный метод прокладки сетей. В местах с интенсивным движением транспорта применяют способ горизонтально-направленного бурения, который позволяет прокладывать коммуникации без разрытия и нарушения инфраструктуры, передает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в мае первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко заявил, что Музыкальный микрорайон Краснодара проще снести.
Ранее куратор Музыкального микрорайона Виталий Катунин рассказывал в интервью порталу Юга.ру, что почти все дома там были построены незаконно.
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