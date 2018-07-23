Мэр Краснодара заявил о необходимости создания городской службы для ливневок
Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в городе нужно создать собственную службу по контролю за ливневой канализацией
Создание такой службы поможет в постоянном режиме очищать и промывать ливневую систему города, а также сэкономит деньги, сказал мэр.
Первышов констатировал, что в Краснодаре есть большие проблемы с ливневой канализацией. Служба по контролю за ливневыми системами помогла бы своевременно устранять последствия подтоплений после сильных дождей. Спецтехнику можно взять в лизинг с отсрочкой на несколько лет, подчеркнул глава города.
Непогода сохранится в крае минимум до середины недели: до 26 июля метеорологи прогнозируют на Кубани ливни с грозой. По поручению мэра вся водооткачивающая техника готова к работе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 20 июля в мэрии сообщили, что подготовили водооткачивающую технику на случай подтоплений. 22 июля в краевом центре за полчаса выпала почти месячная норма осадков. После ливня оказались затопленными несколько улиц в разных районах города. Из-за скопившейся воды остановилось движение общественного транспорта.
Для ликвидации последствий ливня оперативный штаб задействовал всю водооткачивающую технику подрядчиков и привлек спецмашины МЧС. В течение двух часов было возобновлено движение по основным магистралям. За ночь в Краснодаре устранили подтопления на 47 участках.
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