Мэр Краснодара заявил о необходимости создания городской службы для ливневок

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в городе нужно создать собственную службу по контролю за ливневой канализацией

Создание такой службы поможет в постоянном режиме очищать и промывать ливневую систему города, а также сэкономит деньги, сказал мэр. Первышов констатировал, что в Краснодаре есть большие проблемы с ливневой канализацией. Служба по контролю за ливневыми системами помогла бы своевременно устранять последствия подтоплений после сильных дождей. Спецтехнику можно взять в лизинг с отсрочкой на несколько лет, подчеркнул глава города.

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