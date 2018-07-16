В Краснодаре после ливня пассажиров маршрутки пришлось эвакуировать на лодке
Спасатели с помощью лодки эвакуировали пассажиров маршрутки, затонувшей на ул. Московской в Краснодаре
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после ливня подтопило дороги по ул. Московской, Мачуги, Трамвайной, Уральской и путепровод на ул. Вишняковой. Это произошло «вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации на данных участках», отметили в ведомстве.
К 18:30 вода с подтопленных участков дорог сошла, движение возобновилось в штатном режиме везде, кроме Московской — там работают стационарные насосные станции по откачке воды с участка дороги.
«К ликвидации последствий привлекались плавсредства специализированной пожарно-спасательной части Краснодара для эвакуации пассажиров автобуса», — говорится в сообщении.
Вследствие прохождения осадков на территории г. Краснодара (по данным Краснодарского ЦГМС, за период с 13.19 до 15.30 16 июля 2018 года выпало 64 мм осадков) произошли частичные подтопления участков автодорог (ул. Московская, ул. Мачуги, ул. Трамвайная, ул. Уральская, путепровод на ул. Вишняковой) вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации на данных участках. В Единую дежурную диспетчерскую службу г. Краснодара поступило 5 заявок о подтоплении домовладений. По результатам проверки оперативной группы администрации г. Краснодара подтопленных домовладений не выявлено. Вследствие падения дерева поврежден 1 автомобиль по ул. Урицкого (к месту были направлены муниципальные спасатели). По состоянию на 18.30 вода с подтопленных участков дорог сошла, движение осуществляется в штатном режиме (кроме ул. Московской, где работают стационарные насосные станции по откачке воды с участка дороги). К ликвидации последствий привлекались плавсредства Специализированной пожарно-спасательной части Краснодара для эвакуации пассажиров автобуса. #краснодар #мчс #мчскраснодар #музыкальныймикрорайон
Как сообщали Юга.ру, днем 16 июля в разных частях Краснодара прошел сильный дождь, в результате чего оказались подтоплены дороги. Ликвидацией последствий ливня занимались десять вакуумных машин.
По данным Краснодарского ЦГМС, за период с 13:19 до 15:30 выпало 64 мм осадков.
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