В Краснодаре после ливня пассажиров маршрутки пришлось эвакуировать на лодке

Спасатели с помощью лодки эвакуировали пассажиров маршрутки, затонувшей на ул. Московской в Краснодаре

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после ливня подтопило дороги по ул. Московской, Мачуги, Трамвайной, Уральской и путепровод на ул. Вишняковой. Это произошло «вследствие недостаточной пропускной способности ливневой канализации на данных участках», отметили в ведомстве.

К 18:30 вода с подтопленных участков дорог сошла, движение возобновилось в штатном режиме везде, кроме Московской — там работают стационарные насосные станции по откачке воды с участка дороги.