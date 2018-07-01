В Краснодаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В Краснодаре 1 июля в парке 30-летия Победы прошел митинг против пенсионной реформы

«В целом после согласования митинг прошел спокойно. В том, чтобы мероприятие прошло спокойно были заинтересованы и мы, инициаторы его, и силовые структуры, и администрация. По нашим предварительным подсчетам на него пришли более 800 человек. Участники выдвигали требования по отмене пенсионной реформы и повышения НДС. Также требовали инициировать расследование ФАС по поводу завышения цен на бензин краснодарскими нефтедобывающими компаниями», — рассказал порталу Юга.ру координатор движения Алексея Навального в Краснодаре Размик Симонян.

Он добавил, что на митинге потребовали от городской думы организовать собрание граждан, на котором они смогут задать вопросы, касающиеся пенсионного возраста, повышения НДС и увеличения цен на бензин.

«По официальным данным, на мероприятие пришли 150 человек. Митинг прошел спокойно», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.

Утром 1 июля в соцсетях сообщили, что в парк 30-летия Победы со стороны «Моста поцелуев» ограничили вход в связи с проведением митинга.