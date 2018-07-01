В Краснодаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста
В Краснодаре 1 июля в парке 30-летия Победы прошел митинг против пенсионной реформы
«В целом после согласования митинг прошел спокойно. В том, чтобы мероприятие прошло спокойно были заинтересованы и мы, инициаторы его, и силовые структуры, и администрация. По нашим предварительным подсчетам на него пришли более 800 человек. Участники выдвигали требования по отмене пенсионной реформы и повышения НДС. Также требовали инициировать расследование ФАС по поводу завышения цен на бензин краснодарскими нефтедобывающими компаниями», — рассказал порталу Юга.ру координатор движения Алексея Навального в Краснодаре Размик Симонян.
Он добавил, что на митинге потребовали от городской думы организовать собрание граждан, на котором они смогут задать вопросы, касающиеся пенсионного возраста, повышения НДС и увеличения цен на бензин.
«По официальным данным, на мероприятие пришли 150 человек. Митинг прошел спокойно», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.
Утром 1 июля в соцсетях сообщили, что в парк 30-летия Победы со стороны «Моста поцелуев» ограничили вход в связи с проведением митинга.
Митинги против повышения пенсионного возраста 1 июля проходят во многих городах России. По предварительной информации, в Омске в митинге приняли участие около 3 тыс. человек, в Брянске — 400 человек, в Томске — 500 человек. В Москве один из местных жителей устроил одиночный пикет на Красной площади.
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Как сообщали Юга.ру, законопроект о повышении пенсионного правительство внесло в Госдуму в середине июня. Он предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Согласно проекту, пенсионный возраст необходимо установить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период в законопроекте предусмотрен с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением на 1 год.
Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к будущей реформе негативно. До 17 июля регионы должны направить в Госдуму свои отзывы о законопроекте.
18 июня на сайте Change.org появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ранее появилась информация, что в Кремле рассматривают возможность смягчения реформы.
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