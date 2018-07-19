Четыре кубанских депутата проголосовали в Госдуме против повышения пенсионного возраста

В Госдуме 19 июля рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Проект закона о совершенствовании пенсионной системы поддержали 328 депутатов, 104 человека высказались против, воздержавшихся не было.

На сайте Госдумы опубликован список участников заседания, из которого следует, что в голосовании приняли участие 17 депутатов, представляющих Краснодарский край. За принятие реформы высказались все 13 представителей «Единой России»: член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, член комитета по аграрным вопросам Наталья Боева, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Алексей Воевода, член комитета по контролю и регламенту Иван Демченко, член комитета по аграрным вопросам Алексей Езубов, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский и член комитета по аграрным вопросам Алексей Ткачев. Против законопроекта выступили четыре человека: член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо (оба — ЛДПР), член комитета по охране здоровья Николай Осадчий и председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (оба — КПРФ).