Четыре кубанских депутата проголосовали в Госдуме против повышения пенсионного возраста
В Госдуме 19 июля рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Проект закона о совершенствовании пенсионной системы поддержали 328 депутатов, 104 человека высказались против, воздержавшихся не было.
На сайте Госдумы опубликован список участников заседания, из которого следует, что в голосовании приняли участие 17 депутатов, представляющих Краснодарский край. За принятие реформы высказались все 13 представителей «Единой России»: член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, член комитета по аграрным вопросам Наталья Боева, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Алексей Воевода, член комитета по контролю и регламенту Иван Демченко, член комитета по аграрным вопросам Алексей Езубов, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский и член комитета по аграрным вопросам Алексей Ткачев.
Против законопроекта выступили четыре человека: член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо (оба — ЛДПР), член комитета по охране здоровья Николай Осадчий и председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (оба — КПРФ).
На заседание Госдумы не явились 18 депутатов, среди них один из лидеров «Единой России», заместитель секретаря генсовета партии Сергей Железняк. По данным источника телеканала «Дождь», Железняк не пришел, потому что не хотел голосовать за повышение пенсионного возраста. Теперь ему может грозить отставка с партийного поста. Если бы он пришел и проголосовал против, его могли бы не только лишить должности, но и думского мандата.
Пресс-секретарь Железняка сказала, что не знает, где он, на звонок и сообщение сам он не ответил. В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что Железняк не пришел на заседание, он на больничном. Источник в партии рассказал, что на заседание не пришли еще несколько депутатов: кто в командировке, кто на больничном.
Как сообщали Юга.ру, по данным фонда «Петербургская политика», 12 российских регионов отказались публично поддерживать пенсионную реформу: Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область.
Ранее портал Юга.ру анализировал, что чиновники из Краснодарского края говорили о планируемом повышении пенсионного возраста. Подробности читайте в нашем материале.
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