Дагестан оказался среди регионов РФ, отказавшихся публично поддержать пенсионную реформу

Фонд «Петербургская политика» назвал российские регионы, поддержавшие и проигнорировавшие пенсионную реформу

По данным экспертов, от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста отказались 12 регионов: Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область. «Петербургская политика» оценивала регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями по пенсионной реформе по шкале от 0 до 5. Высшую оценку давали тем, кто выступил однозначно положительно и оперативно. Баллы снижали до 3-4, если положительная оценка была с оговорками, задержкой, непубличным характером. Если очевидной реакции не было вовсе или она была негативной, ставили 0 баллов. Эксперты учитывали реакцию исполнительной и представительской власти.

Депутаты в Дагестане не успели обсудить реформу до парламентских каникул. Начальник управления администрации главы республики по информполитике Зубайру Зубайруев пояснил, что 90% обсуждающих пенсионную реформу «не понимают, что там будет, люди не вдаются в детали, но кто-то очень за, кто-то очень против, а кому-то все равно». Он считает, что кампания по агитации и разъяснению реформы «должна была начаться как минимум за полгода, как это происходит в других странах».



Регионами с максимальной оценкой назвали Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области, сообщает РБК.