«Он очень своевременный, экономически обоснованный». Как кубанские власти поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста

10 июля телеканал «Дождь» опубликовал доклад о реакции региональных властей на законопроект о повышении пенсионного возраста. По данным фонда «Петербургская политика», власти 41 региона, среди которых и Краснодарский край, дистанцировались от реформы и не высказывались о ней. Тем не менее за последний месяц представители кубанских властей все же обсуждали пенсионную реформу. Портал Юга.ру рассказывает, что краевые чиновники говорили о планируемом повышении пенсионного возраста.

Первые реакции Проект пенсионной реформы российское правительство рассмотрело 14 июня — в первый день чемпионата мира по футболу. Тогда же на него отреагировал первый заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Николай Гриценко секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

— Отмечено, что в данном случае речь идет не просто о повышении пенсионного возраста, а о привлечении трудоспособного населения к решению задач экономического развития, а следовательно, об укреплении системы социальной поддержки. Это даст возможность людям преклонного возраста иметь достойную пенсию. Это не имеет ничего общего с шоковой терапией. Уверены, что предложения, внесенные нашим регионом в масштабную программу социальных преобразований, предложенную председателем партии Дмитрием Медведевым, будут приняты во внимание.

У нас детей рожают в 50 и не морщатся Николай Петропавловский

26 июня председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский прокомментировал для телеканала «Кубань-24» необходимость пенсионной реформы.

Николай Петропавловский председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения

— Мы раздвигаем возраст занятости, человек в 60 лет не становится пенсионером, а остается активным гражданином. Мы увеличиваем количество экономически активных граждан. Для экономики России это критически важно. У нас не хватает людей. У нас сейчас, по большому счету, два выхода. Двигаться вперед, развивая экономику, создавать рабочие места — для кого? Для мигрантов из других стран? Я не хочу. Я хочу создавать рабочие места для россиян разного возраста. Люди боятся не повышения возраста как цифры, ничего подобного. У нас детей рожают в 50 и не морщатся. Люди боятся потерять финансовую стабильность, потерять планку уверенности в завтрашнем дне. Задача государства, субъектов, нас — создать уверенность для людей в том, что их труд будет востребован, в том, что их никто не сможет уволить по возрастному критерию. Пенсионеры жили все хуже и хуже. Президент поставил задачу полярную. Сделать так, чтобы качество жизни пенсионеров росло. Чудес здесь не бывает, соответственно, должно быть реальное повышение пенсий. А инструментов, чтобы из воздуха деньги ковать, не бывает. Только за счет работающих.

Обсуждение в ЗСК 5 июля в Законодательном собрании под руководством спикера Юрия Бурлачко за круглым столом обсудили проект пенсионной реформы. Глава кубанского парламента первым выступил на обсуждении.

Юрий Бурлачко спикер Законодательного собрания Краснодарского края

— Я полагаю, что ни в этом зале, ни за его стенами нет ни одного человека, который бы сказал, что у нас прекрасная пенсионная система и ничего не нужно менять. Необходимость ее модернизации назрела давно, и прежде всего это связано с демографической ситуацией. Предстоящее реформирование пенсионной сферы определит не только жизненный путь каждого из нас, но и долгосрочные перспективы развития всей страны. Все понимают, что изменения необходимы. Мы [фракция партии «Единая Россия»] поддерживаем законопроект. Он очень своевременный, экономически обоснованный. Дело в том, что, по расчетам специалистов, если отсрочить принятие данного законопроекта хотя бы на три года, то можно будет говорить не о перспективах повышения пенсии, а только о том, чтобы сохранить имеющийся уровень.

Мы поддерживаем законопроект. Он очень своевременный, экономически обоснованный Юрий Бурлачко, лидер фракции партии «Единая Россия» в ЗСК

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский представил проект пенсионной реформы и от лица комитета поддержал законопроект. Управляющая краевым отделением Пенсионного фонда РФ Татьяна Ткаченко также высказалась за необходимость пенсионной реформы. По ее словам, объем средств, которые зарабатывает пенсионная система, снижается, что существенно сокращает возможности и для выплаты пенсий, и для их увеличения. Заместитель председателя объединения кубанских профсоюзов Валерий Острожный не выступил против повышения пенсионного возраста, но предложил пополнить внесенный правительством законопроект пакетом нормативных актов, направленных на защиту прав работников. Также о необходимости доработки пенсионной реформы высказался краевой уполномоченный по правам человека Сергей Мышак. По его словам, необходимо проанализировать социально-экономическое обоснование повышения пенсионного возраста, оценить риски этого предложения для экономики и рынка труда.

Против пенсионной реформы на заседании выступили только фракции КПРФ и ЛДПР. Лидер краевых коммунистов Павел Соколенко указал на проблемы со здоровьем у пожилых людей, а также на проблемы конкуренции при трудоустройстве. Глава фракции ЛДПР Иван Тутушкин заявил, что России нужна другая реформа, которая бы предполагала уверенность работающих граждан в том, что они будут иметь хорошие доходы. Тогда, по его словам, люди будут платить нормальные налоги, не утаивая средства. Официальный сайт ЗСК сообщает, что «по итогам круглого стола концепция законопроекта была в целом одобрена».

По итогам круглого стола концепция [пенсионного] законопроекта была в целом одобрена Официальный сайтЗаконодательного собрания Краснодарского края

«Единая Россия» + профсоюзы 6 июля проект пенсионной реформы обсудили в региональном отделении «Единой России». Во встрече под названием «Пенсионный маневр: Обсудим по существу вместе» приняли участие представители профсоюзов, экспертного сообщества, общественных организаций, работники здравоохранения и образования, юристы, депутаты-единороссы. Представители «Единой России» указали на то, что менять пенсионную систему необходимо, потому что она уже давно устарела. — У нас трудоспособного населения прибавляется 400 тыс. в год, а пенсионеров 1 млн 600 тыс. — ровно в четыре раза больше. А соотношение сегодня 1,7 работающих на одного пенсионера, и есть тенденция к падению. Если мы придем к соотношению один работающий кормит одного пенсионера, то я думаю, что не нужно напрягаться с арифметикой, мы поймем, куда придем, — заявил Николай Гриценко. По мнению главного внештатного гериатра министерства здравоохранения Краснодарского края Сергея Исаенко, сейчас качество медицинского обслуживания позволяет хорошо работать даже после наступления пенсионного возраста. — Изменился физический и биологический возраст — люди стали дольше жить. Качество жизни изменилось, люди имеют доступ к квалифицированной медицинской помощи. Тем более если говорить про наш край. Мы далеко опережаем другие территории по развитию здравоохранения, — заявил Исаенко.

Все надеялись, что есть резервы, которые позволят восполнить дефицит пенсионного фонда Светлана Бессараб

Специально для портала Юга.ру проект пенсионной реформы прокомментировала и лидер кубанских профсоюзов Светлана Бессараб. Сейчас она также является депутатом Госдумы от фракции «Единой России». Напомним, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал недопустимой критику пенсионной реформы со стороны единороссов.

Светлана Бессараб Лидер кубанских профсоюзов, депутат Госдумы от фракции «Единой России»

— Все надеялись, что есть резервы, которые позволят восполнить дефицит пенсионного фонда. Вместе с тем систематическое, перманентное реформирование пенсионной системы наглядно иллюстрировало наличие существенных проблем. Ведь то, что хорошо работает, в реформировании не нуждается. Сегодня эксперты утверждают, что повышение пенсионного возраста — неизбежный процесс. Сегодня мы остались последней страной, удерживающей планку возраста выхода на пенсию в 55 и 60 лет у женщин и мужчин соответственно. Наши соседи по Евразийскому экономическому союзу уже повысили свой пенсионный возраст. Это повод еще раз посчитать все варианты пополнения бюджета ПФР и, возможно, пересмотреть предлагаемые нам возрастные цензы. В Государственной Думе создается рабочая группа с обязательным участием профсоюзов, осенью на этой площадке будут обсуждаться предложения всей страны по внесению изменений и дополнений в пенсионное законодательство. Необходимо самое широкое обсуждение и принятие консолидированного решения.