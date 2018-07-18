Счетная палата нашла ряд недочетов в пенсионной реформе и предложила ее доработать
Счетная палата РФ рассмотрела законопроект о пенсионной реформе и заявила, что он нуждается в доработке
Об этом указано в отзыве Счетной палаты на законопроект. В ведомстве отметили ряд недочетов проекта. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в документе нет информации о том, как реформа поднимет уровень пенсий. Нет расчетов, которые бы определили связь повышения пенсионного возраста с созданием условий для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.
Подчеркивается, что отсутствуют прогнозы о том, каким образом сделать пенсионную систему в России сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. Также в законопроекте нет расчетов о возможном изменении количества пенсионеров. Без этих данных нельзя вычислить эффективность пенсионной реформы и рассчитать меры по повышению продолжительности жизни россиян.
Серьезных замечаний у Счетной палаты к законопроекту нет. Ведомство предлагает доработать проект во втором чтении, сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Как сообщали Юга.ру, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что повышать пенсионный возраст начнут поэтапно с 2019 года. В Госдуму 18 июня внесли законопроект о повышении пенсионного возраста.
Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к возможной реформе негативно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение у населения уровня доверия к власти. В Краснодаре 1 июля прошел митинг против повышения пенсионного возраста.
Госдума разослала в регионы законопроект о повышении пенсионного возраста. Регионы должны были отослать отзывы до 17 июля. Фонд «Петербургская политика» назвал российские регионы, поддержавшие и проигнорировавшие пенсионную реформу.
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