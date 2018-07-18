Счетная палата нашла ряд недочетов в пенсионной реформе и предложила ее доработать

Счетная палата РФ рассмотрела законопроект о пенсионной реформе и заявила, что он нуждается в доработке

Об этом указано в отзыве Счетной палаты на законопроект. В ведомстве отметили ряд недочетов проекта. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в документе нет информации о том, как реформа поднимет уровень пенсий. Нет расчетов, которые бы определили связь повышения пенсионного возраста с созданием условий для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.

Подчеркивается, что отсутствуют прогнозы о том, каким образом сделать пенсионную систему в России сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. Также в законопроекте нет расчетов о возможном изменении количества пенсионеров. Без этих данных нельзя вычислить эффективность пенсионной реформы и рассчитать меры по повышению продолжительности жизни россиян.

Серьезных замечаний у Счетной палаты к законопроекту нет. Ведомство предлагает доработать проект во втором чтении, сообщает «Русская служба Би-би-си».