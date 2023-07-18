7 красивых мест для сапсерфинга в Краснодарском крае

Доска, весло, вы и семь красивых мест на выбор. Встретить рассвет в зарослях краснокнижных лотосов, помедитировать в горах, проплыть по каньону в таинственной самшитовой роще, — выбирайте то, что откликается именно вам, ищите координаты на карте и отправляйтесь на сап-прогулку.

Лотосы в Краснодаре Самая близкая для краснодарцев локация с лотосами — озеро Старая Кубань в окрестностях «Солнечного Острова».

Краснокнижники растут здесь в двух местах: между церковью Дмитрия Донского и зданием УТМВД на Старокубанской;

в районе Гребной базы университета физкультуры.

Первыми (и довольно рано) из-за теплого водосброса с ТЭЦ зацветают лотосы у церкви. В этом году бутоны появились уже в первых числах июня.

Летом групповые сап-прогулки к лотосам обычно стартуют на рассвете (около 4 утра), утром до полудня или на закате. Продолжительность — около 1,5 часов.

Где арендовать сап: удобнее всего — на ближайшей к лотосам сап-станции на улице Кубанской, 32/7. Телефон: +7(996)4092733. Всего на «Яндекс Картах» у Старой Кубани отмечено 7 сап-станций.

Стоимость:

⦿ рассвет в лотосах + подвесной мост «Солнечного Острова» с инструктором и группой — 1500 рублей;

⦿ то же самое на закате — 1200 рублей.

Продолжительность прогулки — около 1 часа 40 минут. На месте вам выдадут сапборд с веслом, спасательный жилет, чехол для телефона, цепочку для очков (по желанию) и проведут инструктаж. В стоимость входят также фруктовый перекус и чай. Прогулку обязательно бронируйте заранее;

⦿ аренда сапа без инструктора — 800 рублей/час, 1200 рублей/2 часа.

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Примерно в середине июля цветение начинается и у гребной базы. Застать бутоны можно вплоть до середины октября.

Где арендовать сап: ближе всего — на улице Парусной, 14/1, на базе отдыха и сап-станции «Лотос». Но доплыть сюда можно из остальных шести станций на Старой Кубани.

Стоимость:

⦿ групповая прогулка к лотосам и двум мостам с инструктором — 1200 рублей;

⦿ самостоятельная аренда сапа — 600 рублей/час, 1000 рублей/2 часа, 1500 рублей — безлимит (плюс пользование мангальной зоной и шезлонг для загара).

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в Краснодарском крае: координаты и как добраться на авто

Посмотреть на краснокнижные растения можно только с воды или если попасть на закрытую территорию прибрежных зданий. Помимо сапов, добраться к лотосам можно на катерах или катамаранах — их сдают в прокат на причале у «перевернутого дома» в «Солнечном Острове» (на входе в парк после спуска с моста поверните направо).

Приставка SUP (stand up paddle) означает «гребля стоя». Во время сапсерфинга райдер стоит на доске и гребет веслом вместо рук (как в классическом серфинге). Туристическая разновидность сапсерфинга — сапбординг — это гребля в умеренном темпе и прогулки по спокойной воде. Доски для этого вида активности более устойчивые — длиннее и шире, чем спортивные.

Озеро в горах Сочи Рукотворный, но от этого не менее живописный, водоем находится на высоте 1050 метров над уровнем моря на курорте «Роза Хутор». Озеро наполняют водой из горного ручья. Посетителей здесь немного (обычно на эту высоту поднимаются с детьми, чтобы попасть в «Хаски Хутор»), и есть шанс на медитативную сап-прогулку.

Помимо сапов, здесь катаются на вейкборде (это самая высокогорная вейк-станция в России с лебедками для райдеров начального и продвинутого уровня).

Где арендовать сап: Сочи, курорт «Роза Хутор», Верхнее озеро, «Роза вейк-парк». Подняться к озеру можно на трансфере «Хаски Хутор» из Горной Олимпийской деревни (каждый ровный час 10:00 до 16.00 маршрутка отправляется от остановки «Роза Приют»).

Стоимость:

⦿ аренда сапа — 500 рублей/полчаса или 800 рублей/час;

⦿ трансфер к озеру — 100 рублей в одну сторону;

⦿ канатная дорога «Олимпия» — около 2000 рублей, мониторьте на сайте курорта.

Сапсерфинг на Верхнем озере на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Абрау-Дюрсо Новороссийск Прокатиться на сапах с красивым видом здесь можно на озере Абрау, самом большом пресноводном в крае, или вдоль пляжа Abrau Beach.

Неочевидные бонусы серфа на озере: в солнечную погоду прямо над бирюзовой гладью воды можно застать радугу от струй Женевского водопада (рядом с амфитеатром), а вечером (в 21:00 и 20:00 ежедневно) — посмотреть светозвуковое шоу фонтанов прямо с воды (их высота достигает 70 метров — это как 23-этажный дом).

Прогулка вдоль пляжа Abrau Beach проходит с видом на отвесные скалы и реликтовые деревья.

Где арендовать сап:

⦿ для прогулки по озеру — в парусном клубе Abrau Sailing. Работает с 9:00 до 20:00 летом и с 9:00 до 18:00 зимой;

⦿ для катания вдоль пляжа — в мобильной сап-станции Surfpoint Abrau. Инструктор подвезет оборудование в удобную для вас локацию.

Стоимость:

⦿ в Abrau Sailing: аренда сапборда — 900 рублей/час, большого (двухместного) сапа — 1200 рублей/час; групповая прогулка с инструктором — 1800 рублей/2 часа по будням и 2500 рублей по выходным. Телефон: +7(800)334359; +7(989)776-44-14;

⦿ в Surfpoint Abrau: аренда сапов до 2-х часов — 1500 рублей, на полдня — 2000 рублей, на день — 2500 рублей. Телефон: +7(916)0213323. Забронировать сап можно в мессенджере за день-два до приезда.

Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Озеро Абрау на карте:

Пляж Abrau Beach:

Каньон Чертовы ворота Хоста, Большой Сочи Узкая расщелина скал, зеленый полумрак тропиков, реликтовые деревья, оплетенные лианами и покрытые густым мхом. Каньон Чертовы ворота находится с Тисо-самшитовой роще и является частью Кавказского биосферного заповедника.

В солнечную погоду, особенно после пары-тройки засушливых дней, река Хоста здесь становится прозрачной и окрашивается в бирюзовый оттенок. Проще всего добраться сюда сап-туром, организаторы обычно забирают участников с жд- и автовокзалов Хосты и Адлера.

Если вы хотите арендовать доску и отправиться к каньону самостоятельно (что из-за продолжительсти треккинга и сплава может проиграть туру в цене), у вас есть два варианта: доехать до с/т Рассвет (село Хлебороб) на своем авто, такси или маршрутке (№127 от ж/д-вокзала Хосты) и выйти через базу отдыха «У Чертовых ворот» на тропу, ведущую к каньону;

начать маршрут от визит-центра Тисо-самшитовой рощи, оплатить вход в заповедник, пройти по Большому кольцу протяженностью 5 км, на середине маршрута (в районе Древней крепости) свернуть на тропу «В глубь веков» (длина — 800 метров) и выбрать удобное место для сплава.

Добраться к центральному КПП можно на своем авто, такси, пешком (от ж/д-вокзала Хосты около 2 км) или на общественном транспорте. Автобусы № 128, 129, 136 и маршрутки № 127, 49 довезут вас до остановки «Хоста-Мост», дальше надо идти пешком по Самшитовой улице.

Стоимость:

⦿ билет в заповедник — 300 рублей/взрослый, 150 рублей/детский (7-14 лет), дети до 7 лет — бесплатно. КПП работает с 15 марта по 30 сентября с 09.00 до 18.00, а с 1 октября по 14 марта с 09.00 до 17.00;

⦿ сап-тур — 4000 рублей, продолжительность — около 3-х часов. В стоимость входит трансфер от ж/д-станции Адлера или Хосты, аренда оборудования, инструктор и вход в заповедник;

⦿ аренда сапа в Сочи для самостоятельного сплава — 600 рублей в час.

Голубая Бездна Джанхот, Геленджик Отвесные скалы, покрытые соснами, и море всех оттенков голубого. Причина рассмотреть это место с воды — отсюда оно все еще выглядит диким. В последние годы туристов на пешем маршруте заметно прибавилось, и прогуляться в одиночестве в сезон (даже очень ранним утром) не получится. Если вы планируете сначала погулять в сосновом лесу и оценить вид, то для сплава можно спуститься на пляж Голубой бездны по крутой лестнице недалеко от смотровой. Будьте осторожны: пляж небезопасен — со скалы могут упасть камни. Для прогулки на сапах проще добраться сюда с гидом с ближайших пляжей Джанхота или Дивноморского. Тогда начать сплав можно будет с ближайших пляжей — более безопасных и легкодоступных. Однодневные поездки сюда организовывают и краснодарские сап-станции, но нерегулярно. Часто Голубую бездну вместе со следующей локацией из нашей подборки включают в один тур.

Где арендовать сап: на пляжах Джанхота, Дивноморского или Геленджика. Некоторые сап-станции Геленджика за отдельную плату могут привезти сапборд в удобную для вас точку.

Стоимость:

⦿ сап-прогулка без трансфера из Джанхота — 2000 рублей, с трансфером из Геленджика или Дивноморского — 2400 рублей. Сплав начинается на пляже Джанхота. По желанию можно подняться по лестнице на смотровую. Телефон для брони: +7(922)1119852;

⦿ аренда сапа на пляжах Джанхота или Дивноморска — около 500-600 рублей/час.

Голубая бездна, Джанхот © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Скала Парус район Прасковеевки, Геленджик 25-метровый пласт песчаника, отделившийся от материнской скалы, особняком стоит на берегу моря. Этот памятник природы находится в 30 км от Геленджика, из Краснодара дорога сюда проходит через село Дивноморское. Расстояние от пляжа Прасковеевки до скалы — около 500 метров.

Где арендовать сап: ближе всего — на пляже Прасковеевки, телефон для брони: +7(938)5326999 (Анастасия).

Стоимость: прокат сапа — 800 рублей/час, групповая прогулка с инструктором из Прасковеевки — 1800 рублей.

Скала Парус © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Скала Парус © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Скала Парус © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

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Бугазская коса район Благовещенской или Веселовки под Анапой 12 километров суши из белого песка и битой ракушки между Черным морем и Бугазским лиманом. Это место — мекка кайтсерферов (катаются по волнам на доске за счет силы ветра, управляя большим воздушным змеем — кайтом). Взять сап в аренду можно в кайт-школах и станциях или захватить по пути в станице Благовещенской. Точки проката можно легко найти на карте.

Где арендовать сап: в кайт-школе Kitezzone или любой удобной по пути.

Стоимость: 500 рублей в час.

7 красивых мест для сапсерфинга на карте

Главное о сапбординге для новичков (кликните, чтобы прочитать) Что если я никогда раньше не катался на сапборде? Для первого раза выбирайте озеро или любой закрытый водоем с минимальным течением. Например, плыть на сапе по Старой Кубани, озеру Абрау или Верхнему Озеру из нашей подборки довольно комфортно. На море вне штиля или в каньоне удержать баланс сложнее.

Возьмите прогулку с инструктором — даже если она групповая, перед выходом на воду он объяснит, как управлять веслом, поправит ваши движения и подскажет, как быстрее прогрессировать.

Начинайте с простых положений — на коленях или сидя на собственных ногах. Тогда даже при небольшом ветре или волнах балансировать будет несложно — по сути вы просто сидите на плоту, который плавно покачивается. Поднимайтесь на ноги, когда почувствуете, что баланс перестал вас пугать, и поймете, как управлять веслом. Что взять с собой на сап-прогулку: бутылку воды;

солнцезащитный крем и головной убор;

репеллент (спрей от насекомых);

сменную одежду (на случай, если попытки поймать баланс на доске увенчаются купанием);

водонепроницаемый чехол для телефона — в большинстве сап-станций его выдают на месте (иногда за отдельную плату), купить свой заранее можно в любом маркетплейсе;

цепочку для очков (если есть возможность, лучше вообще заменить их на линзы). Можно ли кататься с ребенком и с какого возраста дети могут освоить сап самостоятельно? С ребенком младше 5 лет можно прокатиться вместе на одной доске, при условии, что вы уверенно держитесь на сапе, и только в спасательных жилетах. Требования по возрасту ребенка могут отличаться, обязательно уточняйте их у организаторов прогулок и туров.

Очевидно, что с маленькими детьми безопаснее кататься в закрытых водоемах со спокойной водой и недалеко от берега.

Самостоятельно кататься детей учат обычно с 5-6 лет. Летом на некоторых краснодарских сап-станциях проводят детские тренировки.