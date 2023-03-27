Видовые рестораны Сочи: бургеры с барабулей, чизкейк на огне и другие идеи для гастрономического туризма

Горы, море и больше тысячи заведений общепита. Чтобы помочь гостям с выбором, на курорте «Роза Хутор» создают гастрономическую карту — готовый путеводитель по заведениям Сочи для опытных гастротуристов и любителей вкусно поесть. В каждой локации гостей ждут небанальные вкусовые впечатления и открыточные виды на горы, водопады или море.

Над гастрономическим маршрутом в статусе амбассадора работает известный шеф-повар и телеведущий Марк Стаценко совместно с бренд-шефом ресторанной группы «Роза Хутор» Валентином Шином. Вместе они расставляют яркие акценты в меню и философии собственных заведений курорта.

Юга.ру побывали на специальном обеде в самом «диком» ресторане будущей карты, продегустировали новые блюда и нанесли на карту восемь локаций для гастрономического путешествия по Сочи. Семь из них находятся в горах и одно — на побережье. Скоро карту пополнят еще как минимум два резидента, а пока расскажем о восьми первых участниках.

«Дичъ», да и только

Представьте: за столиком у панорамного окна вы наблюдаете, как по заснеженной горной трассе один за другим скользят лыжники. Вы открываете меню. Что же выбрать: карне крудо из мяса дичи или фо де мори с желе из дикой морошки? В «Дичи» по-сочински обыграли альпийскую атмосферу и кухню.

Ресторан «Дичь» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Ресторан «Дичь» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Здесь готовят из того, что добывают на охоте и рыбалке: дикие ягоды, грибы и мясо. В меню можно найти мини-бургеры с дичью, магаданские креветки, окорок бобра и не только. Среди морепродуктов — морские ежи, волжский судак, рапаны. На фото — блюда из нового меню, которые мы попробовали на пресс-обеде.

Адрес: курорт «Роза Хутор», ул. Медовея, 4. Ресторан находится недалеко от второй очереди канатной дороги «Олимпия» в самом сердце Горной Олимпийской деревни.

Средний чек: 2500 рублей.

Двойное карпаччо из лося и говядины с самодельным уксусом из малины © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Двойное карпаччо из лося и говядины с самодельным уксусом из малины © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Двойное карпаччо из лося и говядины с самодельным уксусом из малины © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Севиче из нерки с соусом понзу из морошки © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Облепиховый крем Патисьер, сорбет из щавеля © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Марк Стаценко — шеф-повар пятизвездочных отелей StandArt (Москва) и «Родина» (Сочи), ведущий кулинарных телешоу «Гуру кухни» на канале «Ю» и «В погоне за вкусом» на ТВ-3, победитель мирового конкурса CopaDeJerez 2021, гастрономических премий «Пальмовая Ветвь», WhereToEat и многих других. Марк проходил стажировки в ресторанах-обладателях звезд Michelin, в том числе в легендарном Arzak 3* Michelin в Сан-Себастьяне у представителей кулинарной династии Хуана Мари Арзак и Елены Арзак. В Москве Марк Стаценко известен как самый молодой бренд-шеф ресторанного холдинга GinzaProject, а также как бренд-шеф проектов FunnyFamilyGroup. Он участвовал в запуске первой в России франшизы ресторана Jamie`sItalian британского шеф-повара Джейми Оливера.

«Высота 2320»: кавказские акценты Здесь, на самой живописной смотровой площадке курорта «Роза Хутор», можно попробовать блюда локальной черноморской и европейской кухонь с кавказскими нотками. Некоторые ингредиенты шеф-повар лично собирает на горных склонах.

«В ресторане «Высота» мы закрепили новую концепцию — некий аккуратный флёр кавказской еды. Мы не делаем её новую, кричащую. Новой итальянской еды не бывает, все бабушки итальянские убьют за это — то же самое и здесь. Мы вчера с Валентином сделали севиче и соус, съели, и в конце — бам, кориандр! Мы такие: ну прям в тему. Кориандр, сушеная мята — всё разыгралось в историю Кавказа. Вот эти аккуратные акценты, за которыми гость может идти и путешествовать», — объясняет Марк Стаценко.

Валентин Шин подсказывает идею для заказа: «В фирменном салате «Высота» необычное сочетание кавказских специй — вроде бы салат цезарь, но на самом деле его интерпретация. Он подается без сыра, вместо гренок там используется жареный лаваш, вместо жареной или вареной куриной грудки — люля, приготовленные на мангале. Замена анчоусов на хамсу играет свою роль и дает свой специфический вкус».

Фирменную вариацию цезаря здесь подают на выбор с кебабом из баранины или с шашлычком на палочке виноградной лозы — мясо приготовлено на углях.

Адрес: курорт «Роза Хутор», вершина «Роза Пик», высота 2320, 3-я станция канатной дороги «Кавказский экспресс».

Средний чек: 2500 рублей.

Ресторан «2320» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Лес»: мясо с овощами на огне

Кафе с простой и понятной кухней в пихтовом лесу в окружении трех водопадов парка «Менделиха». Здесь готовят мясо и овощи в печи на открытом огне, поэтому они получаются особенно ароматными и сочными. Вкусовых баллов такому почти «первомайскому» комбо прибавляют виды на водопад и горную реку.

Адрес: курорт «Роза Хутор», Южный склон, нижняя станция канатной дороги «Эдельвейс», парк водопадов «Менделиха».

Средний чек: 1500 рублей.

Кафе «Лес» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Кафе «Лес» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Кафе «Лес» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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«Берлога»: десерты на мангале

Одно из самых популярных мест на «Роза Хутор», где можно вкусно и недорого поесть. Сюда часто приходят, чтобы попробовать черноморские мидии, но в новом меню можно найти кое-что неожиданное — например, десерты на мангале.

«Берлога» работает в формате фри-фло [с англ. — свободное движение] — по сути это такая вкусная столовая. Опыт участия международных фестивалей Tasteof подсказал Марку и Валентину идею, как внести изюминку в такой достаточно простой формат. Самые изысканные блюда от известных шеф-поваров на Tasteof подавали на обычных картонных тарелках, ведь главное — это вкус. Так шефы решились на целое меню на мангале в «Берлоге», где помимо привычных запеченных мяса и овощей есть шурпа и уха на костре, а еще — груша гриль с кунжутной соленой карамелью и мороженым, чизкейк на огне с соусом из брусники, маршмеллоу гриль с соленой карамелью и бананом.

Адрес: курорт «Роза Хутор», Горная Олимпийская деревня (1170 метров), здание «Роза приют», 1-й этаж. Бар&буфет расположен в Горной Олимпийской деревне у выхода с канатной дороги «Олимпия».

Средний чек: 1500 рублей.

Кафе «Берлога» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Варежка»: по-семейному

Семейный ресторан с европейской и локальной кухнями. Среди блюд можно найти как стейки и тартар, так и черноморских рапанов с драниками и жареную барабулю. В здании есть крытая терраса, где летом удобно спрятаться от жары, а зимой — первым выйти к подъемнику трассы «Шале». Для самых юных гурманов оборудовали детский уголок, где можно поиграть и посмотреть мультфильмы.

Адрес: курорт «Роза Хутор», Горная Олимпийская деревня, Пихтовая аллея, 1.

Средний чек: 1500 рублей.

Ресторан «Варежка» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Ресторан «Варежка» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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«Вельвет»: уютное альпийское шале

Главная особенность ресторана — терраса на высоте 1100 метров над уровнем моря. Но, как и полагается горнолыжному вельвету, доступен он только самым смелым: добраться в шале можно либо прямо с горнолыжной трассы, либо из Горной Олимпийской деревни на грузопассажирском «Соболе». После активного катания здесь можно насладиться авторскими блюдами по рецептам самых популярных кухонь мира. В меню есть все, чтобы согреться и насладиться атмосферой: от сытной рульки и стейков до ассорти из живых морепродуктов и фуагра.

Адрес: курорт «Роза Хутор», Горная Олимпийская деревня, улица Пихтовая аллея, 7.

Средний чек: 1500 рублей.

Ресторан «Вельвет» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Йети»: для маленьких и больших снежных людей

Уютный деревянный дом в горах с по-домашнему вкусной и простой едой. Зимой здесь готовят комплексные обеды для райдеров. В меню есть сытные супы, мясное и рыбное горячее, пирожки, пельмени и десерты для маленьких гостей.

Адрес: курорт «Роза Хутор», трасса Б52 (около верхней станции канатной дороги «Беседа»).

Средний чек: 1000 рублей.

«Барабуля» и шесть видов её текстур

Одноименную рыбу тут готовят во всевозможных видах и текстурах. «Здесь мы подаем шесть видов текстур барабули: в виде паштета, в виде десерта — не просто, как везде в Сочи, жареная барабуля. Делаем и татаки, и севиче», — рассказывает Валентин Шин. А еще здесь можно заказать блюда, приготовленные на вулканических камнях — тихоокеанский командорский кальмар, семгу, султанку, тигровые креветки.

К запуску гастрономической карты в меню появится новый бургер. «В «Барабуле» есть хорошая идея: там есть бургер с с котлеткой из барабули — это прикольно, правда, она такая другая рыбка. А я говорю: давай сделаем его, во-первых, раза в три меньше, чтобы удобно было есть, во-вторых, бургер рыбку подчеркивает, а булка должна быть незаметной. А незаметная, на мой взгляд, — это только рисовая булочка бао (китайская). Вот мы сделаем такие бао-бургеры с барабулей. Маленькая подкрутка, а уже под другим углом. Это выводит на идеологическую историю рыбного ресторана, который подумал, как сделать разные интересные штучки — не просто туристического ресторана. И не супердорогого. Мы хотим показать, как можно классно готовить местную рыбу — на пару, во фритюре, на гриле. Найти лучший способ приготовления для каждого вида рыбы», — говорит Марк.

В «Барабуле» две террасы: на набережной — крытая, с видом на море и на третьем этаже ресторана — под столетними соснами и с панорамой морского порта. Для маленьких гостей оборудовали детскую комнату с аниматором.

Адрес: Сочи, улица Приморская, 3/10.

Средний чек: 1500 рублей.

Ресторан «Барабуля» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Ресторан «Барабуля» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Ресторан «Барабуля» на «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Если восемь заведений для вас — не предел, держите самый полный обзор заведений курорта «Роза Хутор» от Юга.ру. В нем мы собрали находки на любой вкус: от баров до ресторанов высокой кухни, от знакомого фастфуда до новых концепций.

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