В Краснодаре открыли музей Барби. Рассказываем, почему взрослым там интереснее, чем детям

Знаете, кто такая Барбара Миллисент Робертс? Уверяем вас, знаете. Это полное имя одной из самых известных в мире кукол — Барби. В 2021 году в Краснодаре открыли музей, который полностью посвящен ей. При чем тут феминизм, как Барби диктует тренды и попадает в скандалы и что можно увидеть и купить в краснодарском музее? Журналистка Юга.ру сходила в дом Барби. Эффект бабочек Основала музей краснодарский дизайнер Любовь Миллисент Робертс — и это не опечатка. Сама Любовь говорит, что взяла второе имя и фамилию любимой куклы в качестве творческого псевдонима, и здесь, в музее — в мире Барби, — это звучит вполне естественно. Первая Барби появилась у Любови в три года. Позже девочка увидела Barbie Butterfly Princess: пышное платье голубоглазой блондинки украшали бабочки, в комплекте шло кольцо-магнит, которое заставляло их хлопать крыльями. Это произвело впечатление на ребенка. «Тогда я не понимала, как это работает, и мне происходящее казалось волшебством. Butterfly очаровала меня своей магией. Ее доброе и красивое лицо стало для меня идеалом», — вспоминает девушка.

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

Постепенно для всех Барби потребовался отдельный шкаф. Но пределом мечтаний всех девочек того времени был кукольный домик. Родители Любови достали его с большим трудом, теперь он в коллекции музея. «Когда началась пандемия, очень тяжелое время для человечества, мне захотелось порадовать людей чем-то красивым. Пришла идея сделать полноценный музей куклы Барби», — рассказала Любовь. Как появилась кукла Барби



Рут Хэндлер — супруга одного из учредителей компании по производству игрушек Mattel — как-то заметила, что ее десятилетняя дочь Барбара с подругами предпочитают не нянчить пупсов, а играть в настоящую жизнь с бумажными «взрослыми» куклами.



Идею создать куклу по образу взрослой женщины в компании восприняли скептически, но в производство все же запустили. Первые экземпляры (брюнетка и блондинка в черно-белых купальных костюмах) представили 9 марта 1959 года на Американской международной ярмарке игрушек. Уже через пять Барби продавали миллионными партиями.



Барби не единственная в кукольной вселенной. К 2002 году у нее было уже шесть братьев и сестер и аж 31 подруга. Макияж, одежда и прически всегда отражали стиль времени. У Любови сохранилось много Барби, домиков и аксессуаров, однако для музея этого было недостаточно. Чтобы исполнить мечту, девушке пришлось искать и докупать множество экспонатов. В итоге основа коллекции — сами куклы и сопутствующие аксессуары 80-х и 90-х годов, но есть и более ранние образцы.

В музее проводят экскурсии, рассказывают об истории бренда, угощают чаем, кофе и сладостями. Есть специальный уголок, где можно поиграть с некоторыми Барби. Здесь рады, когда посетители приносят своих кукол и «знакомят» их с выставленными.



Вообще, краснодарский музей Барби — это одна сплошная фотозона. Делать снимки здесь не только не запрещено, наоборот, приветствуется. Кстати, многие экземпляры можно забрать домой. Есть отдельная полка с куклами, которых продают. Русская, русалка, принцесса Рождества Сегодня в музее более 500 кукол, мы расскажем о самых интересных и ценных. Happy Holidays Barbie 1992 из рождественской серии в сложном платье из парчи и фатина. Также есть коллекционные экземпляры 1995 и 1996 годов. Coca-Cola Soda Fountain — сет из хромированных материалов, кафе в стиле 50-х: прилавок, стенд меню, барные стулья, бутылки напитка, музыкальный автомат.

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

Valentine Barbie 1993 года выпустили специально ко Дню святого Валентина с тремя поздравительными открытками. Crystal horse & Carriage 1992 — редкий релиз: Барби с Кеном в карете, запряженной лошадью. Jewel Hair Mermaid Barbie 1995 — Барби-русалка, один из самых узнаваемых экземпляров серии с самыми длинными волосами в истории Барби на момент создания. Конечно, Mattel выпускает кукол — двойников знаменитостей. Мэрилин Монро и Наталья Водянова (есть в коллекции музея), Ники Минаж, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Одри Хепберн, Барбара Стрейзанд, Шер, Дайана Росс, Одри Хепберн, Вивьен Ли, Джанет Джексон, Кэти Перри, Бейонсе, Леди Гага — множество легендарных образов воплотили в куклах Барби. Happy Family — инсталляция, в которую входят Мидж, ее новорожденная дочь, муж Алан и сын Райан, а также дедушка и бабушка.

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

Gold Jubilee Barbie в золотом наряде. Создана в 1994 году в честь юбилея бренда Mattel (у экземпляра музея индивидуальный номер — 1829 из 5000). Russian Barbie 1996 года из линейки Dolls of the World одета в белое платье и красный сарафан, украшенный золотой тесьмой. Также в коллекции витрины с супергеройской тематикой и салоном красоты из 90‑х, линейка винтажных кукол 60-х, инсталляция со свадьбой Мидж и Алана в полном составе. Есть в музее место и современным куклам. Barbie Dia De Muertos — эта серия посвящена обычаям, символам и ритуалам мексиканского Дня мертвых. Barbie Black and White Forever Silkstone в атласном платье до пола с двумя бантами на спине. Создана в честь 60-летия бренда в 2019 году. Начиная с конца 1980-x Mattel выпускает отдельные коллекционные серии. Такие куклы не предназначены для игры: наряды для них создают именитые дизайнеры, а тела кукол отличаются от стандартных Барби. Стоят такие модели дороже. В краснодарском пространстве есть экземпляры, в создании которых приняли участие Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор, Кристиан Лабутен. Также Любовь заказывает старые куклы в интернет-магазинах. Они приходят без коробок и одежды, зачастую в очень плохом состоянии. Их отмывают, делают укладку, находят наряды. Восстановленные образцы тоже выставляют на продажу. Экскурсовод Валерия Осипова говорит, что музей больше нравится взрослым людям. «Барби из 90-х вызывают ностальгию, многие пытаются найти у нас свою первую куклу. Дети знают, кто такая Барби, но в их понимании она другая. Они судят по современным игрушкам и мультфильмам», — рассказала девушка.

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

Коллаборации и скандалы Компания Mattel регулярно создавала коллаборации с различными мировыми брендами, например, с «Кока-Кола» и «Макдоналдс». С последней даже связан скандал. Некоторым родителям не понравилось, что куклу представили в образе сотрудника известной сети быстрого питания. По их мнению, дети должны играть с образами, которые воплощают их мечты, и едва ли кто-то грезит работать кассиром в «забегаловке». Также им не понравилось присутствие Келли — младшей сестры Барби. С подачи озабоченных родителей набор стал олицетворением женщины с ребенком, которая вынуждена работать в придорожном кафе. Вообще, на хрупкие плечи Барби за более чем полувековую историю не раз ложились разного рода обвинения. Одни критиковали ее за навязывание анорексии и булимии, а также стремление соответствовать идеалам красоты. Нельзя сказать, что такие претензии необоснованны. «Перекроили» себя под кукольный образ, например, Валерия Лукьянова, Ханна Грегори, Ванилла Чаму, Анжелика Кенова, Синди Джексон, Анастасия Шпагина, Лолита Ричи, Дакота Роуз, Алина Ковалевская, Лаура Виникомб, Агнесса Дамиани, Анастасия Рескосс, Офелия Ванити — количество имен поражает, и, скорее всего, это не полный список. Кстати, мужчин тоже не обошла страсть к персонажу кукольной вселенной. Среди «живых Кенов» Квентин Дехар, Родриго Алвес, Келсо Сантибаньес, Маурисио Гальди, Джастин Джелика, Стив Эрхард.

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

Также создателей часто обвиняют в навязывании девочкам стереотипов о женском поведении. Очередной кукольный скандал случился после выхода в 1992 году так называемой говорящей Барби (экземпляр есть и в краснодарском музее). Она произносила фразы «Достаточно ли у нас одежды?», «Я люблю шопинг!», «Давай устроим вечеринку!», «Математика — это трудно!». За успехами и промахами бренда Mattel следит весь мир. Любовь рассказывает, что в начале 2000-х компания выпустила беременную подругу Мидж с мужем Аланом. У обеих кукол не было обручальных колец. Во многих странах мира, где рождение детей вне брака все еще осуждается обществом, реакция была моментальной. Валерия считает, что Барби — более глубокая личность, чем кажется на первый взгляд.



«Она такая Мери Сью в своем мире. Всё знает, всё успевает, у нее десятки профессий. Она должна вдохновлять на свершения, а не быть объектом ненависти», — добавила экскурсовод. Барби — феминистка? Барби регулярно в чем-то обвиняют — от формирования у девочек неправильного представления о красоте (телосложение в реальности встречается у одной из ста тысяч) до насаждения неадекватного представления о роли женщины в обществе. Но что, если она на самом деле феминистка? Начиная с 1960 года Барби активно осваивает различные профессии (всего более 180). Деловая женщина, художница-модельер и певица, балерина и медсестра, няня, учительница, шеф-повар, пилотесса военного самолета, олимпийская лыжница, гонщица, хирург, программистка, космонавтка и даже кандидатка в президенты. Она не просто живет в своем идеальном розовом доме, ходит в салоны красоты и на шопинг и ждет принца, который решит все ее проблемы. У нее активная жизненная позиция и свобода выбора. Барби может быть легкомысленной, сильной и уверенной в себе женщиной, работать в придорожном кафе или президентском дворце.

© Фото предоставлено музеем «У Барбары Робертс»

В 1961 году она «познакомилась» с Кеном Карсоном, который стал ее бойфрендом. Они были вместе более сорока лет, а в 2004 году «расстались» — Барби ушла от него к австралийскому серферу Блейну. Но два года спустя пара «возобновила отношения». Более того, Барби и Кен так и не были женаты по официальной легенде. У нее нет детей, и она никогда не была беременна. Никаких тебе декретов, подгузников, бессонных ночей и прочих атрибутов счастливого материнства.