Где спасаться от жары на курорте «Роза Хутор». Водопады, инфинити-бассейн и еще четыре охлаждающие локации

Вода, вода и еще трижды вода — для тех, кто в эту августовскую жару всем телом и душой стремится к прохладе. В подборке найдете шесть мест на курорте «Роза Хутор», где можно отлично провести время, пока столбик термометра замер в красной зоне.

Парк водопадов «Менделиха» Это тенистый лес с густой хвоей и папоротниками и три пешие тропы, ведущие к семи водопадам. Температура воздуха здесь обычно на пару градусов ниже, чем на «Роза Пик» — самой высокой точке курорта, и почти на 10 меньше, чем в Горной Олимпийской деревне.

И сразу хорошая новость: если вы устали и не хотите никуда идти, можно просто остаться на площадке у начала пеших маршрутов. Демоверсия финальных точек доступна уже в нескольких местрах от канатки. Просто посмотрите:

Парк водопадов «Менделиха» на «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк водопадов «Менделиха» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Перекусить с видом на водопад можно на террасе кафе «Лес». В меню — супы, бургеры, хот-доги, салаты и напитки. Фишка заведения — блюда на открытом огне, мясо и овощи здесь жарят в испанской печи «Хоспер».

Бургер в кафе «Лес» курорта «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кафе «Лес» курорта «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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Каскады водопадов на южном склоне хребта Аибга образовались в русле реки Менделиха, названной по фамилии семьи, проживавшей в этих местах во второй половине 19 века.

Легенда о названии реки и парка водопадов «Менделиха» В годы Кавказской войны Борис Мендель служил в Аибге армейским фельдшером, а после — остался работать гражданским доктором. В 1870 году он женился на местной девушке из абазинского дворянского рода Айе (в переводе с древнерусского имя означает «лунный свет»). У них родилось пятеро детей, а глава семьи стал старостой поселения. Мендели держали лошадей, скот и ухаживали за горными садами. В 1920 году Борис Мендель погиб, оказавшись не в том месте и не в то время. Однажды он увидел, как казаки из конного отряда доставали из реки выпавшие при переправе червонцы. Испугавшись, что слухи о богатстве дойдут до разбойников, они выстрелили в случайного свидетеля.

Если все-таки почувствуете в себе силы идти к большой воде, в парке есть три маршрута разной сложности: «Малое кольцо» — к водопаду Менделя. Протяженность — 790 метров, время прохождения — 40 минут, перепад высот — 100 метров;

«Среднее кольцо» — к водопадам Чара (с древнерусского — «чаша») и Червонный (место, где, по легенде, рассыпались роковые червонцы); 1380 метров и 50 минут в пути с перепадом высот 110 метров. У моста Конный брод можно завершить маршрут или отправиться дальше, на «Большое кольцо»;

«Большое кольцо» — к четырем водопадам: Мишкин Грот (высотой 6 метров), Айя (14 метров), названный именем супруги Бориса Менделя, Снежное русло (5 метров) и Золотой — самый высокий (77 метров) на «Роза Хутор» и в Большом Сочи. Протяженность маршрута — 2770 метров с перепадом высот 230 метров, время в пути — 1 час 40 минут.

Любой из маршрутов можно пройти как самостоятельно, так и с гидом курорта. Как добраться до парка водопадов:

• купить прогулочный билет «Путь к вершинам» и доехать до последней станции канатной дороги «Роза Пик»;

• дойти до канатки открытого типа «Эдельвейс» — она спускается прямо к парку водопадов (спуск и подъем обратно на «Пик» входит в стоимость прогулочного билета).

Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Канатная дорога «Эдельвейс» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Верхнее озеро Горное водохранилище на высоте 1150 метров, вода в нем чистая и холодная. Здесь работает «Роза вейк-парк» (самый высокогорный в стране), где можно прокатиться на вейкборде или поплавать на сапе. Или просто отдохнуть у воды в кресле-груше (бесплатно). На территории есть кафе с прохладными напитками.

Верхнее озеро на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Стоимость аренды сапборда — 500 рублей за полчаса или 800 рублей в час. Индивидуальная вейк-тренировка с инструктором и аренда снаряжения обойдется в 3500 рублей. Если вы уже постигли азы вейксерфинга, самостоятельный 10-минутный сет будет стоить 800 рублей до полудня и 1000 рублей после. Как добраться:

• подняться на канатной дороге «Олимпия» в Горную Олимпийскую деревню;

• спуститься от остановки канатки к маршрутной остановке «Роза Приют». Отсюда каждый ровный час с 10:00 до 16:00 к Верхнему озеру ходит трансфер «Хаски Хутор» (стоимость — 100 рублей в одну сторону).

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Бассейн с панорамным видом на горы Открытый бассейн в оздоровительном центре отеля Green Flow. Поплавать в нем могут не только постояльцы отеля, но и любые желающие по тарифу «Гостевой визит» — в любой день с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. Забронировать посещение лучше заранее по телефону 8 (862) 444-09-95.

Стоимость разового посещения спа-зоны и открытого бассейна: 3000 рублей — для взрослых, 1500 рублей — для детей от 7 до 17 лет, дети с 2 до 7 лет — бесплатно.

Кроме бассейна в стоимость входит термальная спа-зона (турецкий хаммам, финская сауна, био-сауна, контрастные купели, душ впечатлений, грот и ледяной фонтан) и релакс-зона. На входе выдают махровый халат и полотенце.

Длина бассейна — 18 метров, глубина переходящая — от 1,4 до 1,7 метров. Температура воды летом — +28-30 °C. Приятная особенность — этот бассейн инфинити: вода в нем переливается через один край и создает впечатление, что у водоема нет границ.

Как добраться: доехать на канатной дороге «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни и найти отель Green Flow на улице Сулимовка, 9.

Бассейн в SunShine Park Уже не инфинити, но тоже открытый и большой, плюс больше подходит для отдыха компанией. Находится в термально-развлекательном комплексе SunShine Park.

Стоимость посещения: сауна+бассейн на 2 часа для взрослых — 1500-2000 рублей (зависит от выбранного интервала), для детей (4-14 лет) — 1100-1600 рублей, безлимитное посещение для взрослых — 2500 рублей, для детей — 2000 рублей, дети до 4-х лет — бесплатно. Подробности тут. В связи с большим наплывом туристов покупать билеты на сайте советуют заранее онлайн.

На территории есть гастро-бар и сауна. Как добраться: доехать до Горной олимпийской деревни на канатке «Олимпия» и искать площадь Виктория, 2 или вбить координаты: 43.659248, 40.322633.

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Бассейн в SunShine Park © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Пляж «Роза Хутор» на Черном море В любой день прямо с курорта можно отправиться на специальном автобусе на имеретинский пляж. Важный нюанс: этот вариант подходит только постояльцам отелей курорта «Роза Хутор». Записаться на трансфер и оплатить его можно до 20:00 (накануне) на ресепшн. Пляж оборудованный и ухоженный, тут есть раздевалка, лежаки, зонты и полотенца. Из активностей — сапсерфинг, дайвинг и понтон для прыжков. Для детей работает игровая площадка. Как добраться: автобусы отправляются с площадки за зданием Мзымта Двор по мере заполнения: на море — с 08:15 до 09:15 и с 13:30 до 14:00, а с пляжа на курорт — с 12:30 до 13:00 и с 17:00 до 18:00. За обстановкой на пляже можно наблюдать по веб-камерам курорта.

Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Зона отдыха Rosa Beach Озеро с горной водой (в котором пока нельзя купаться) и пляж с шезлонгами, зонтиками и детским бассейном. Вход на пляж бесплатный. Шезлонг, зонт и полотенце — 400 рублей с человека. На пляже есть летний душ и закрытая раздевалка. Для детей работают аниматоры. Как добраться: пляж находится недалеко от ратуши и центральной площади курорта, в Роза Долине, за отелем Radisson Rosa Khutor, координаты: 43.673772, 40.299345.