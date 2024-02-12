Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи: лучшие турбазы с бассейнами и санатории

Теплый, парящий бассейн из «минералки» посреди снега — одна из самых приятных альтернатив горнолыжному отдыху в Краснодарском крае и соседней Адыгее зимой. Термальными считают подземные источники температурой свыше +20 °С. Для тех, кто не ищет легких путей и хочет основательно оздоровиться, мы выбрали лучшие санатории «на водах», а для тех, у кого в запасе не больше пары дней, — турбазы с термальными бассейнами. Все варианты мы нанесли на карту:

Перед посещением термальных источников посоветуйтесь с лечащим врачом

Термальные источники Краснодарского края Самые популярные термы на Кубани находятся в Мостовском, Отрадненском, Апшеронском и Лабинском районах. Большинство скважин там пробурили еще в 1980-х годах во время нефтяных разведок, правда, не для того, чтобы «поправить здоровье на водах», а для отопления домов, теплиц, рыбных хозяйств и заводов. Вокруг двух других месторождений — в Горячем Ключе и Мацесте — больше века назад выросли целые бальнеологические курорты.

Горячий Ключ Один из старейших (160 лет) курортов края менее чем в часе езды от Краснодара. Первый лазарет на минеральных водах — на 50 коек с общей купальней — здесь построили еще в 1864 году под руководством старшего врача Екатеринодарского госпиталя Мстислава Рымашевского. Источники на правом берегу реки Псекупс, у подножия Абадзехской (Ключевой) горы обнаружили жившие здесь до 1960-х адыги, свое селение они называли Псыфабэ — «горячая вода».

Нюанс: уличных термальных бассейнов в городе почти нет, а «целебной» водой здесь наполняют в основном ванны местных здравниц. И вот почему: природные сероводородные источники Псекупса подведены только к водолечебнице санатория «Горячий Ключ» — преемника того самого лазарета. Эту же воду используют еще шесть местных санаториев: «Горный», «Предгорье Кавказа», «Изумрудный», «Русь» и «Звездный». Для прохождения программ с лечебными ваннами нужно оформить санаторно-курортную карту. Без нее постояльцам доступны только туры выходного дня (1-7 дней, лечение термальными водами в список процедур не входит).

Температура горячеключевской сероводородной воды — до +60 °С.

В псекупских источниках можно не только купаться: в бювете минеральную воду можно пить из крана (на выбор есть три варианта — № 104, 58 и 21 — с разной температурой и кислотностью). Заключения о химическом составе воды.

Выпить природной минеральной воды и искупаться в ней можно даже в Краснодаре Краснодарская бальнеолечебница на Герцена, 267 работает уже 47 лет (с 1977 года). Вода сюда поступает из двух скважин глубиной 1000 и 2000 метров: первую, питьевую, («Краснодар-3») разливают из кранов в бювете, а второй, горячей йодобромной, наполняют ванны здравницы. Оба источника обнаружили в 1973 году во время нефтяных разведок. С 2022 года бальнеолечебница принадлежит клинике «Екатерининская». Видео.

Номинально в Горячем Ключе есть турбазы с открытыми бассейнами, например парк-отель «Резиденция комфорта».

Парк-отель «Резиденция комфорта» На сайте турбазы заверяют, что добывают воду «из Саратовского участка минерально-термальных вод Горячего Ключа», однако подтверждающего это сертификата на сайте и в соцсетях базы отдыха нет. На территории есть два уличных бассейна, закрытые и открытые беседки у озера для рыбалки. Остановиться можно в обычных номерах, усадьбе с русской баней или гостевых домах.

Мостовский район Буквально геотермальная столица Кубани с четырьмя месторождениями на 28 скважин. В 1980-х водой из источников обогревали теплицы с огурцами, помидорами и лимонами, рыборазводные пруды, жилые здания и даже железобетонный завод. В среднем вода из скважин подается с глубины 1700-2000 (максимум 2600) метров и достигает температуры +80 °С. Туристический портал Мостовского района рассказывает, что здесь работают 15 термальных комплексов,12 из них — в поселке Мостовском.

База отдыха «Аква-Вита» Здесь шесть открытых бассейнов разной глубины и температуры, в том числе 2 детских, гидро- и аэромассаж, бювет с минеральной водой и пруды для рыбалки. Посещение в выходной день с 8:00 до 24:00 стоит 800 рублей для лиц старше 14 лет и 600 рублей для детей 6-12 лет, двухчасовой тариф — 400 и 300 рублей в любой день недели. В праздники стоимость выше примерно вдвое.

Куда ехать: «Аква-Вита», Мостовский район, поселок Мостовский, улица Курортная, 1. Телефоны: +7(918)980-00-80, +7(918)190-43-00, +7(918)9648355.

Гостиничный спа-комплекс «Кремниевы Термы» Самая большая во всем Краснодарском крае (14 га) база отдыха находится в станице Ярославской. Здесь есть не только общие бассейны для дневного посещения, но и гостиничные номера, домики с отдельными купелями, шале с бассейнами и гидромассажерами для компании. А еще — спортзал и спа-центр. Температура в бассейнах — от +24 до +40 °С. Стоимость абонемента в выходной день с 8:00 до 23:00 — 2600 рублей для лиц старше 13 лет и 1300 рублей — для детей 7-12 лет; на 4 часа — 1800 и 900 рублей. Куда ехать: «Кремниевы Термы». Адрес: Мостовский район, станица Ярославская, улица Чапаева, 2. Телефон: +7(800)550-46-26.

База отдыха «Кремниевы Термы» в поселке Мостовском © Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Кремниевы Термы» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В своих оздоровительных программах воду из источников использует и санаторий «Березки» в поселке Псебай. Адрес: Мостовский р-н, пгт Псебай, улица 60 лет Октября, 16. Телефон: +7(800)707-24-10.

Спа-отель «Распутин» На территории отеля два бассейна с термальной водой: взрослый, с гидромассажем, и детский. Вода в них поступает из термальной скважины глубиной 1340 метра. Ее температура на выходе — +74 °С. После фильтрации и очистки воду хлорируют и охлаждают до 36 °С летом и +38…+39 °С зимой. Дневное пребывание в «Распутине» возможно только с арендой беседки. Стоимость в выходные — 3000 рублей беседка + 1000 рублей с человека. В будни 3000 и 800 рублей соответственно. В праздники 5000 + 200 рублей. Куда ехать: «Распутин». Адрес: Мостовский район, поселок Мостовский, Шевченко, 88. Телефон: +7(918)333-39-90. Цены на проживание и посещение спа-комплекса с бассейном можно узнать в телеграм-боте.

Апшеронский район Пока здесь разведано три термальных месторождения: Южно-Хадыженское и Апшеронское с йодо-бромной водой и Нефтяное с соляно-щелочной. В 2022 году краевые власти «пересчитали» источники и заявили о поиске инвесторов для строительства термального курорта.

Сейчас самые популярные «воды» района находятся у скважины близ Гуамского ущелья. В советские годы, как и в Мостовском районе, ими обогревали местные теплицы. Позже на их месте выросла турбаза «Водолей». Турбаза «Водолей» На территории работают 11 бассейнов — 5 общих и 6 для постояльцев домиков. Остановиться можно в номере двухэтажного отеля или коттедже со своим водоемом.

Посещение бассейна без проживания обойдется на весь выходной день в 1000 рублей для взрослого и 500 рублей для ребенка, на один час — 400 и 200 рублей соответственно, на два — 500 и 250 рублей, на три — 600 и 300 рублей. В стоимость также входит пользование душем, туалетом, общей беседкой или навесом. Отдельную беседку у бассейна можно арендовать за 1000 рублей на весь день, в 30 метрах от него — за 1500. Куда ехать: «Водолей». Адрес: Апшеронский район, станица Нижегородская, район Гуамского ущелья. Координаты: 44.302077, 39.941990. Телефон: +7(918)950-95-29.

База отдыха «Комарово клуб» На этой базе отдыха (уже в самом Апшеронске) цены на дневное купание скромнее: 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей от 3 до 10 лет на весь день. В зависимости от температуры на улице вода в бассейне прогревается до +35…+42 °С. Куда ехать: «Комарово клуб». Адрес: Апшеронск, улица Комарова, 133 Б (в навигаторе нужно указать Гравийную, 10 и далее ехать по указателям). Телефон: +7(918)630-33-33.

Лабинский район В 1959 году под Лабинском искали нефть, а нашли гейзер с горячей водой. Сочинский НИИ курортологии и физиотерапии обнаружил в ней 35 элементов таблицы Менделеева и определил как «хлоридно-натриевую йодобромную ортоборную кремнистую воду высокой минерализации». Она поступает из скважины глубиной 2270 метров. На выходе из-под земли вода буквально кипит — ее температура +104…+106 °С.

Максимально похожим на лабинское месторождение по химическому составу считают источник «Трех лилий» курорта Висбаден в Германии. Из еще одной, не такой глубокой (450 метров) скважины добывают питьевую воду. Она содержит железо, фтор, йод, бром, кремний, бор и считается лечебно-столовой и слабоминерализованной. Водой из обоих источников лечат в санатории «Лаба».

Санаторий «Лаба» Здесь, как и в Горячем Ключе, воду можно еще и продегустировать — на территории здравницы есть завод минеральной воды. Но, в отличие от горячеключевских санаториев, в «Лабе» есть уличный 50-метровый термальный бассейн с горкой, гейзерами и водяными пушками. Искупаться в нем можно, не оформляя санаторно-курортную карту. Температура воды зимой — не меньше +36 °С. Взрослые и дети с 14 лет могут поплавать в термальном бассейне за 1000 рублей, а дети 5-14 лет — за 500 рублей. Переночевать в корпусах санатория можно только в рамках путевки или тура выходного дня без лечения. Для тех, кто приехал только на день, у бассейна обустроили маленькие и большие беседки (250 и 500 рублей) и закрытые комнаты.

База отдыха «Тавуш» Отдохнуть с ночевкой в гостевом домике или коттедже можно в станице Упорной. На термальном курорте «Тавуш» — 4 бассейна с водной горкой. Куда ехать: «Тавуш». Адрес: Лабинский район, станица Упорная, улица Ленина, 205. телефоны: +7(918)117-63-30, +7(86169)66124.

Отрадненский район База отдыха «Термопарк» Скважину на территории местного «Термопарка» пробурили в 2013 году. Вода из нее подается в 4 открытых бассейна. Местные источники отличаются высоким содержанием кремниевой кислоты.

Здесь можно остановиться на ночь в гостинице или домике из сруба либо отдохнуть по дневному тарифу. Стоимость посещения бассейна на весь день (с 10:00 до 21:30) — 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей от 5 лет, час купания стоит 500 и 300 рублей соответственно. Куда ехать: «Термопарк». Адрес: Отрадненский район, станица Отрадная, улица Шоссейная 217. Телефон: +7(928)246-40-80.

Белореченский район Бальнеологический центр «Термы» Бетонный термальный бассейн 1987 года постройки в хуторе Кубанском — наследие советского профилактория «Солнечный», в котором отдыхали работники химической промышленности. Вода сюда поступает из месторождения «Заречное» глубиной 3000 метров.

Изначально бассейн был уличным, и даже после закрытия профилактория сюда съезжались со всего края на бесплатные оздоровительные процедуры. В 2016 году частный инвестор начал восстанавливать то, что осталось от здания, а над бассейном надстроил целый бальнеологический корпус. В 2019-м на территории открылся комплекс «Термы» с крытым бассейном, отелем и отдельными домиками.

Согласно сертификату 2020 года, вода здесь богата йодом, бором и кремнием.

Куда ехать: бальнеологический центр «Термы». Адрес: Белореченский район, хутор Кубанский, улица Школьная, 2 А. Телефон: +7(861)554-11-77, +7(989)828-03-37.

Сочи Бальнеологический курорт «Мацеста» Первую бальнеолечебницу, а вернее две деревянные ванны у пещер на сероводородных водах, здесь открыли в 1902 году, почти на полвека позже, чем в Горячем Ключе. В советские годы здесь отстроили полноценный бальнеологический курорт.

Термальные источники Адыгеи Впервые геотермальное месторождение на территории тогда еще Краснодарского края нашли в 1946 году, и снова при нефтяных разведках. В 1949-м на базе пробуренной скважины построили Майкопскую бальнеолечебницу с йодо-хлоридно-натриевой водой. Но в основном, как и в других районах края, термальными водами обогревали теплицы и здания. На территории региона также много «диких» источников.

Санаторий «Лаго-Наки» На территории есть водолечебница с питьевым бюветом. Вода сюда поступает из собственного источника маломинерализованной, слаботермальной гидрокарбонатно-хлоридной натриевой воды с высоким содержанием органических веществ. Куда ехать: санаторий «Лаго-Наки». Адрес: Майкопский район, Краснооктябрьское сельское поселение, хутор Красный Мост, улица Шоссейная, 20. Телефон: +7(861)238-87-91.

Термальный парк-отель «Псыгупс» Один из самых новых термальных комплексов в Адыгее построили в 2022 году. Вода природного темного цвета поступает сюда напрямую из скважины глубиной 1800 метров. Ее первоначальная температура — +74…+87 °С. На территории три общих бассейна: два с термальной водой (взрослый и детский) температурой до +35…+37 °С и один с пресной (до +28…+32 °С). Индивидуальные уличные бассейны прогреваются до +28…+32 °С.

Остановиться можно в апартаментах, шале в лесу, коттеджах с индивидуальными бассейнами или гостевых домах. Цены здесь.

Час купания в одном из бассейнов в выходные для взрослых и детей от 14 лет стоит 500 рублей, для ребенка 3-13 лет — 250, стоимость за три часа — 800 и 450 рублей соответственно. Взрослый безлимит на весь выходной день — 900 рублей, для ребенка 3-13 лет — 600. Каждый бассейн оплачивается отдельно, но есть и комплексный тариф за 1300 (с 14 лет) и 650 (3-13 лет) рублей в будни и 1500 и 750 рублей в выходные соответственно. Куда ехать: «Псыгупс». Адрес: Майкопский район, поселок Удобный, улица Пограничная, 7. Телефоны: +7(900)000-00-89, +7(800)302-43-45.

Термальный комплекс «Кедровый бор» Температура воды в переливном бассейне летом — +32…+34 °С, зимой — +36…+38 °С. Согласно заключению, воду из скважины на территории комплекса относят к минеральным водам гидрокарбонатнохлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты.

Стоимость двухчасового дневного посещения бассейна для взрослых и детей от 12 лет — 1000 рублей в будни и 1500 в выходные, для детей до 12 лет — бесплатно. Тариф на 5 часов — 1500 для взрослых и детей от 12 лет в будни, 2500 рублей — в выходные. Остановиться можно в номерах отеля, шале или срубах с собственными бассейнами.

База отдыха «Даховская слобода» Термальный бассейн подогревается в зависимости от погоды до +30…+37 °С. Вода содержит хлор, бром и йод. Стоимость посещения для постояльцев отеля — бесплатно, для взрослых без проживания — 1500 рублей, для детей без проживания — 1000. Сам бассейн — часть спа-комплекса с хаммамом и баней. Рядом есть детская площадка и батут.