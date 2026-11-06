Сборная России по баскетболу проведет матч в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Фёдора Обмайкина
    © Фото Фёдора Обмайкина

В краснодарском «Баскет-холле» 29 ноября «Локомотив-Кубань» сыграет против сборной России (0+)

Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» сообщила Юга.ру, что 29 ноября команда проведет товарищеский матч против сборной России. Игра приурочена к 80-летию кубанского клуба. 

Для «Локомотива-Кубань» это будет первый в истории матч против национальной сборной. 

Ранее в честь юбилеев клуба Краснодар принимал игры сборной с другими командами. Например, в 2016 году, к 70-летию «Локо», российская команда в рамках отбора на Евробаскет сыграла со Швецией, а в 2018-м — в квалификации Кубка мира против Франции. 

Кубанский баскетболист из «Локо» оправится в техасский «Даллас»:

Отметим, что в предварительный состав сборной на матч вызваны два игрока «Локо»: 21-летний форвард Павел Рябков и 17-летний защитник Роман Ворсулев.

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подчеркнул, что игра станет «лучшим подарком всем болельщикам юга России». Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что Краснодар — город, «где не просто любят баскетбол, а прививают любовь к этой игре с детства»

Матч состоится 29 ноября в 15:00 в «Баскет-холле». Подробности можно уточнить у организаторов. 

Как писали Юга.ру, в июне краснодарский «Локо» выиграл бронзовые медали баскетбольного чемпионата.

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