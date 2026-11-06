Сборная России по баскетболу проведет матч в Краснодаре

Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» сообщила Юга.ру, что 29 ноября команда проведет товарищеский матч против сборной России. Игра приурочена к 80-летию кубанского клуба.

Для «Локомотива-Кубань» это будет первый в истории матч против национальной сборной.

Ранее в честь юбилеев клуба Краснодар принимал игры сборной с другими командами. Например, в 2016 году, к 70-летию «Локо», российская команда в рамках отбора на Евробаскет сыграла со Швецией, а в 2018-м — в квалификации Кубка мира против Франции.