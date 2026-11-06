Сборная России по баскетболу проведет матч в Краснодаре
В краснодарском «Баскет-холле» 29 ноября «Локомотив-Кубань» сыграет против сборной России (0+)
Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» сообщила Юга.ру, что 29 ноября команда проведет товарищеский матч против сборной России. Игра приурочена к 80-летию кубанского клуба.
Для «Локомотива-Кубань» это будет первый в истории матч против национальной сборной.
Ранее в честь юбилеев клуба Краснодар принимал игры сборной с другими командами. Например, в 2016 году, к 70-летию «Локо», российская команда в рамках отбора на Евробаскет сыграла со Швецией, а в 2018-м — в квалификации Кубка мира против Франции.
Кубанский баскетболист из «Локо» оправится в техасский «Даллас»:
Отметим, что в предварительный состав сборной на матч вызваны два игрока «Локо»: 21-летний форвард Павел Рябков и 17-летний защитник Роман Ворсулев.
Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев подчеркнул, что игра станет «лучшим подарком всем болельщикам юга России». Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что Краснодар — город, «где не просто любят баскетбол, а прививают любовь к этой игре с детства».
Матч состоится 29 ноября в 15:00 в «Баскет-холле». Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в июне краснодарский «Локо» выиграл бронзовые медали баскетбольного чемпионата.