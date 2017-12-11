Внутренний туризм. Леса и горы, минеральные источники и золотые львы Горячего Ключа

Словосочетание «курорты Краснодарского края» у большинства ассоциируется с пляжем на берегу моря или заснеженными склонами с горнолыжными трассами. Но есть в регионе и место, куда можно поехать отдохнуть «на воды», — расположенный в часе езды от Краснодара Горячий Ключ с его лечебными источниками. Окруженный горами и лесами, один из старейших курортов в предгорьях Кавказского хребта в первую очередь известен как раз своими источниками минеральной воды и санаториями, но лечат тело и душу здесь сами по себе климат и чистый воздух — почти весь район покрыт лесом, и в ближайшей округе нет промышленных производств. Город стоит на правом берегу р. Псекупс (левый приток Кубани) в месте ее выхода на равнину. В переводе с адыгейского «псекупс» означает «голубая вода»: в бассейне реки много сернистых источников, которые придают ей зеленовато-голубой цвет. Население города составляет около 35 тыс. человек, но эта цифра, скорее, сухая статистика — только с начала этого года Горячий Ключ посетили 117 тыс. человек. Добраться на курорт можно по трассе М4 «Дон», на поезде или электричке. Расстояние от Краснодара — 60 км, до Джубги — 65 км.

Археологи установили, что курорты в этой местности существовали еще в античные времена. Во время раскопок горы Абадзехской ученые нашли подобие ванн, у которых оставляли монеты и украшения, — как предполагают специалисты, это были дары богам за исцеление.

Рашпиль и первый музей на Кавказе Своим рождением Горячий Ключ обязан минеральным источникам, бьющим из-под земли. Их отличает высокая температура воды — в течение года она варьируется от 37 до 60 градусов. Первым использовать Псекупские источники для лечебных целей предложил старший врач Екатеринодарского войскового госпиталя Михаил Рымашевский, а исследование местности провели по поручению наказного атамана Кубанского казачьего войска генерала Григория Рашпиля. В 1863 году образцы Псекупской воды отправили на анализ в Пятигорск, и результаты показали, что минеральные источники в этой местности имеют самый разнообразный химический состав: сероводородные, соляно-щелочные, йодобромные. Рымашевскому выделили 500 рублей на первоначальное обустройство источников, на которые за два месяца он построил лазарет и общую купальню. Лазарет стал летним отделением Екатеринодарского войскового госпиталя, 15 июля 1864 года сюда поступили первые 15 больных. В том же году близ источников стали выделяться места для частной застройки. С этого времени и отсчитывается день рождения местечка Горячий Ключ. Однако лишь в августе 1866 года ходатайство кубанских властей об учреждении поселка при Псекупских минеральных водах дошло до императора, и он его утвердил. 27 мая 1868 года вышло «высочайшее положение "О временных правилах для образования поселка Горячий Ключ"».











Интересный факт — именно в Горячем Ключе появился первый на весь Кавказ музей, и произошло это благодаря полковнику Кубанского казачьего войска Ивану Попко. В апреле 1864 года, за несколько месяцев до окончания Кавказской войны, он был назначен командиром только что созданного Псекупского полка. Полковник считал очень важным сохранить культуру колонизированных горцев. В июне того же года он обратился к начальникам окружных станиц со специальным письмом, в котором заявил, что считает «...полезным приостановить окончательное истребление следов, оставленных в районе полка абадзехами и шапсугами». На просьбу откликнулись, и в штаб-квартиру Псекупского полка стали поступать экспонаты. Сам музей разместили в сакле прямо на полковом дворе. Вскоре Попкова просили помочь с коллекциями Московский публичный и Румянцевский музеи, а экспонаты из его музея выставлялись на Русской этнографической выставке в Москве в 1896 году. Через несколько лет штаб-квартиру Псекупского полка ликвидировали, Попко перевели из этого места, и музей оказался бесхозным. Судьба большей части собранных экспонатов неизвестна. Отчасти преемником этого музея считается городской исторический музей на ул. Ленина. По высочайшему ходатайству Улица эта не всегда носила такое название, некогда она была Михайловской, именованной в честь великого князя Михаила, брата императора Александра II и по совместительству его наместника на Кавказе. Будущий Горячий Ключ он посетил в 1867 году. К встрече готовились, так как от князя зависело развитие всей местности, уже известной своими животворящими водами. Место князю понравилось, и он похлопотал перед императором, ссылаясь на необходимость его устройства и отмежевания для него 3 тыс. десятин земли. Он же приказал доставить подробный проект правил заселения местности. Еще до визита князя его именем был назван один из источников — Михайловский, а через год после его приезда в честь него назвали главную улицу города, которая сейчас носит имя Ленина. Именно на этой улице в честь приезда светлейшей особы установили деревянную беседку, в которой князь устраивал чаепития. Улица была самой широкой, на ней высадили деревья и обустроили клумбы, построили домики в швейцарском стиле, жили и отдыхали в них позднее благороднейшие особы. Дом под номером один, к примеру, принадлежал самому Рымашевскому.

Воды, санатории и отдых Если о полезных водах, применяемых снаружи, люди знали давно, то питьевые воды, употребляемые внутрь, — относительно новое направление курорта: питьевая галерея в Горячем Ключе была открыта 40 лет назад. А минеральные источники случайным образом в 30-х годах XX века обнаружили нефтяники, которые под руководством профессора Николая Славянова искали в окрестностях города нефть. При бурении скважин они наткнулись на хлоридно-натриевые воды, которые по своему составу наиболее приближены к составу тканевой жидкости человека. Так что в Горячем Ключе применяются два вида вод: для наружного применения (сероводородные) — в виде общих и местных ванн, ванночек, орошений, ингаляций, четырехкамерных ванн и других процедур — и для питьевого лечения (минеральные воды для лечения пищеварительного тракта). Сера, содержащаяся в серных водах, — это пластический материал для человеческого организма, поэтому они широко применяются при патологии костно-мышечной системы, лечении гинекологических заболеваний, после хирургических операций и травм, при болезнях кожи. Особенно такое лечение эффективно при ожогах. Питьевая минеральная вода также имеет широкий спектр применения, она разделена на три вида:

— слабоминерализованная (источник 104) применяется при патологиях печени и сахарном диабете, при заболеваниях поджелудочной железы и желчевыводящих путей, прекращает изжогу;

— средней минерализации (источник 58) применяется при язвенной болезни желудка, гастритах, дискинезиях, улучшает переваривание;

— сильной минерализации (источник 21) применяется при патологии толстого кишечника, гастритах и колитах, заболеваниях кожной системы (псориазы, язвы), болезнях обмена веществ. Сероводородные источники подведены к водолечебнице, питьевая вода — к питьевой галерее. Оба объекта находятся на территории старейшего в городе санатория «Горячий Ключ», но пользоваться ими могут все гости курорта и пациенты других санаториев. Всего их в Горячем Ключе шесть: помимо санатория — тезки города есть еще «Горный», «Предгорье Кавказа», «Изумрудный», «Русь», «Звездный». Также есть отели, дома отдыха и пансионаты.

Евгений Калиниченко главврач ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ»

— Уникальность курорта заключается в том, что здесь есть несколько видов разных по химическому составу вод. И все они — щелочные, то есть при современном закислении организма мы его "раскисляем" с помощью питьевой воды изнутри и снаружи — с помощью серных ванн. Это способствует восстановлению организма как при болезнях, так и в качестве профилактики. Также мы применяем грязи — их возим с Ханского озера под Ейском и с Тамбуканского озера из Ессентуков. Таким образом, Горячий Ключ получается "три в одном": не надо ехать за питьевой водой в Ессентуки, за серными — в Пятигорск или в Мацесту и на грязевой курорт в Ейск или Ессентуки. Все лечебные факторы собраны в одном месте, этим наш курорт и славится. У нас есть клиенты, которые были по 30–35 лет подряд, а дети, которые начали у нас лечиться в 80-х (тогда мы первыми в крае начинали лечение родителей с детьми), сейчас уже приезжают со своими детьми.

Основной специализацией курорта на протяжении его существования было лечение военной травмы — сначала это был филиал госпиталя Кубанского войска, куда после русско-турецкой войны поступали на лечение казаки и солдаты, затем тут принимали военных после русско-японской войны, Первой мировой, Великой отечественной, финской, афганской и чеченских. А в советские годы Горячий Ключ по решению Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), который владел тогда всеми курортами, был назначен еще и главным гастроэнтерологическим курортом на юге России. Сейчас в санаториях есть кардиологическое направление, лечат органы опоры и движения, дыхания, кожные и гинекологические заболевания, диабет, восстанавливают нервную систему, есть также программы, направленные на общее оздоровление организма.

В последние годы отдых в санаториях становится все популярнее у молодых людей, что врачи, с самого детства повторявшие нам, что лучшее лечение — это профилактика, только приветствуют. Как подчеркивает главврач санатория «Предгорье Кавказа» Елена Погорельская, самое важное — сохранение здоровья здоровых.

Елена Погорельская главный врач санатория «Предгорье Кавказа»

— Стереотип о том, что отдых и лечение в санатории — это только для людей преклонного возраста, еще достаточно устойчив. Около 60% отдыхающих в санаториях Горячего Ключа старше 60 лет. Менять это стереотипное мнение у населения необходимо на государственном уровне. Наш санаторий, к примеру, принимает на отдых и лечение с 6 лет. Уже с этого возраста можно и нужно привозить детей, особенно часто болеющих, на оздоровление и профилактику. Не говоря уже о старших возрастных категориях. Ведь в старости поправить уже утраченное здоровье гораздо сложнее, чем сохранять его смолоду, а порой проблемы могут быть необратимыми.

В список врачебных назначений непременно входят прогулки на свежем воздухе. В местных лесах встречаются вековые дубы и буки, клены и каштаны, дикие яблони и груши, а также деревья и кустарники, не свойственные этому региону: реликтовая сосна, можжевельник и даже тис — древнейший представитель третичной эпохи.

Горный (Целебный) парк

В Горный парк из центра Горячего Ключа ведет двухкилометровая Аллея тысячи сосен. Парк был заложен в 1870 году и разбит так, что незаметно сливается с лесом. Здесь можно встретить более 100 видов растений. В нижней части парка — аллеи с фонтанами и клумбами, кафе и магазины, далее туристические тропы, которые ведут к достопримечательностям — Иверской часовне у подножья Абадзехской горы, Царской беседке, Дантову ущелью и т. д.

Внизу можно заказать обзорную экскурсию или взять в прокате велосипед. О той или иной достопримечательности также можно узнать с помощью мобильного гида, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-45-60. Этот гид — проект администрации, запущенный в 2011 году. Электронный помощник рассказывает гостям города об истории самых знаковых мест.

Арка со львами Главный символ курорта. Памятник в честь 50-летия Псекупских минеральных вод, который установлен на месте старого входа в парк. На колоннах арки — даты «1864» и «1914». Композиция олицетворяет победу здоровья над недугами: львы символизируют здоровье, их добыча — побежденные болезни.

Питьевая галерея

Минеральную воду гости города могут попить именно здесь. Галерея находится в самом центре, в начале парка. На выбор три вида воды, каждая своей температуры, кислотности и состава. Регулярное употребление назначает врач, но дегустация доступна каждому. Рядом есть крытая беседка и лавочки.

Скала Петушок

Пожалуй, самая известная природная достопримечательность Горячего Ключа. Находится на берегу реки Псекупс, в парковой зоне. Название утес получил за свою причудливую форму, напоминающую петушиный гребень. Высота скалы — 27 метров, наверху стоит беседка, а на самой скале оборудована смотровая площадка с видом на речную долину и лесистые отроги хребта Пшаф. К скале можно пройти по указателям в парке или подплыть на катамаране или лодке — прокат находится неподалеку. По сути эта скала — плита, которая выходит на поверхность под острым углом. Под ней на глубине около 500 метров образуются сернистые воды, которые естественным путем истекают на поверхность в районе Минеральной поляны, температура их достигает 80 градусов.

Городское озеро

Находится практически в центре города, в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Оно, как и соседнее озеро Штаны, является памятником природы из-за произрастающих в нем лотосов. Там есть пляж, где летом можно позагорать, искупаться и порыбачить. Зимой озеро превращается в каток. Практически на его берегу находится парк развлечений. В озере плавают лебеди — они почти ручные и с радостью подплывают к людям, которые их подкармливают.

Пещеры и водопады

В округе Горячего Ключа расположено довольно много природных достопримечательностей — водопады, пещеры, вершины, с которых открывается прекрасный вид. К большинству этих мест ведут туристические нахоженные тропы. Можно отправиться в длительный поход, захватив несколько из них, или потратить всего пару часов и посетить какую-то конкретную точку. Главное — подходящая обувь и одежда.