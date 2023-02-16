В длинные выходные февраля (с 23 по 26) предлагаем беспроигрышное направление для мини-отпуска всей семьей. Чего бы вы ни хотели — задержаться в зиме или погреться под весенним солнцем — Сочи почти наверняка вам угодит.

Юга.ру собрали семь мест и нанесли их на карту, а еще рассказали, где забронировать жилье, чтобы не тратить время на дорогу. Шесть локаций находятся в Сириусе, а седьмая — в горах, добраться туда можно на бесплатных автобусах от отелей Sirius Hotels.

Чем заняться в Сочи

1. Посмотреть цветение магнолии Суланжа в парке «Южные культуры» Обычно дерево у лебяжьего пруда цветет в начале марта, но в этом году из-за теплой зимы первые бутоны заметили еще в конце января-начале февраля. На территории парка есть несколько магнолий Суланжа (с розовыми цветками), а высокое дерево с белыми бутонами — магнолия Кобус — встречает посетителей прямо у главного входа. Сам парк — один из старейших на Черноморском побережье. В его коллекции 638 видов экзотических растений. Если попадете сюда после заката, увидите, как вековые деревья «оживают» в световом шоу.

Магнолия © Фото wirestock, ru.freepik.com

2. Понаблюдать за птицами в естественной среде обитания Орнитологический парк — место для долгой, неспешной прогулки, особенно понравится детям и любителям животных. Здесь можно встретить постоянных пернатых обитателей — квакву или пеночку-теньковку — и редкие, краснокнижные экземпляры — кудрявого пеликана, малого баклана, краснозобую казарку. А еще тут живут кролики, черепахи, утки-мандаринки, цесарки и попугаи. Парк разделен на несколько кластеров, разбросанных по Имеретинской низменности и холмам долины реки Псоу, и занимает целых 300 га. Удобнее всего начать прогулку на улице Таврической и двигаться к следующему кластеру по Олимпийскому проспекту в сторону «Сочи Парка». Вход свободный.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

3. Покататься на аттракционах в «Сочи Парке» Здесь их 22 — семейные, детские, водные и экстремальные, в том числе несколько «титулованных» — самый высокий в стране аттракцион свободного падения с эффектом катапульты, самые быстрые и протяженные в России американские горки, первый в стране аттракцион-маятник с полным вращением на 360 градусов. 13 февраля в парке стартует праздничный «Сезон Любви». С 10 по 19 февраля на колесе обозрения заработает тематическая VIP-кабинка для романтических свиданий. Дополнительно можно заказать воздушные шары, музыкальное сопровождение и даже шуточную свадебную церемонию. 22-26 февраля, помимо катания на аттракционах и прогулки, здесь можно будет сделать своими руками медовую свечу, поучаствовать в «Турнире трех царевичей» и посмотреть масленичные представления.



Нескучно перекусить можно в ресторане-аттракционе «Роллер»: блюда и напитки здесь спускают из кухни на втором этаже по трекам с виражами высотой 12 метров.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

4. Поиграть в баскетбол или волейбол на берегу моря Большой спортивный парк с видом на горы находится напротив ледовой арены «Шайба». Здесь есть 7 площадок для игровых видов спорта и 5 — с уличными тренажерами, 4 зоны для йоги, танцев, работы и фитнес-центр с открытым бассейном. Парк работает с 7:00 до 22:00, вход свободный.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

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5. Совершить виртуальный межгалактический полет в планетарии В Олимпийском парке находится большой планетарий — второй по размерам в Европе и пятый в мире. Это и отдых после прогулки, и масштабное зрелище одновременно — посетители смотрят фильм на мягких подушках-грушах под куполом диаметром 26 метров. Для самых маленьких посетителей в планетарии показывают космические мультфильмы.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

6. Расшифровать знаки на древних монетах Познакомится с уникальными артефактами и экономикой древнегреческого города Фанагория можно на экскурсии в Парке науки и искусства «Сириус».

Если вы или ваш ребенок любите загадки физики и астрономии, в парке можно посмотреть фильмы о природе света или отправиться в виртуальное космическое путешествие к центру Млечного пути. А еще можно посетить «Умный город» или научные и творческие лаборатории.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

7. Посетить горнолыжные курорты На это лучше выделить полноценный день. На любом из курортов — «Роза Хутор», «Газпром» и «Курорт Красная Поляна» — можно покататься на лыжах или сноуборде даже с маленькими детьми. Например, в горнолыжном клубе «Егорка» на «Роза Хутор» малышей от 3-х лет обучают в игровой форме на специально оборудованном детском склоне. Добраться на любой из трех курортов можно на бесплатном трансфере от отелей Sirius Hotels, время в пути — около 40 минут.

© Фото предоставлено Sirius Hotels

Где забронировать жилье

Если хотите охватить как можно больше достопримечательностей, удобнее всего поселиться в Сириусе. В то время как Красная Поляна заполнена горнолыжниками, наконец-то дождавшимися снега, здесь спокойно и немноголюдно, можно размеренно гулять с детьми на благоустроенных набережных. В горы из Сириуса регулярно ходят специальные трансферы.

Если вы планируете покататься на лыжах или сноуборде, можно остановиться в одном из отелей сети Sirius Hotels — в зимнем сезоне здесь действует спецпредложение «Живи на море — катай в горах»: скидка 30% на номера и бесплатный трансфер на горнолыжные курорты.

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