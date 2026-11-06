Родителей Краснодара призвали не отводить детей в школы и детсады из-за угрозы атаки БПЛА

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Власти Краснодара просят родителей оставить детей дома. Сохраняется опасность атаки беспилотников

6 ноября заместитель главы Краснодара Анна Леонова порекомендовала жителям оставить детей дома и не отводить их в школы и детские сады из-за угрозы атаки БПЛА. 

Если ребенка уже приняли в образовательном учреждении, то его отведут в укрытие. Там он будет находиться до отмены угрозы. Занятия в этот период проводить не будут. 

Обломки БПЛА упали в Темрюкском районе:

Отметим, что 6 ноября в Краснодаре дважды включали сирену — в 3:20 и в 7:20. По данным администрации города, угроза атаки БПЛА сохраняется.

Как писали Юга.ру, в ночь на 4 ноября Адыгея подверглась атаке беспилотников. Обломки попали в логистический центр маркетплейса.

Безопасность Город Дети Детские сады Краснодар СВО Школа Школьники

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Родителей Краснодара призвали не отводить детей в школы и детсады из-за угрозы атаки БПЛА

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