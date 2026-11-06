Родителей Краснодара призвали не отводить детей в школы и детсады из-за угрозы атаки БПЛА

6 ноября заместитель главы Краснодара Анна Леонова порекомендовала жителям оставить детей дома и не отводить их в школы и детские сады из-за угрозы атаки БПЛА.

Если ребенка уже приняли в образовательном учреждении, то его отведут в укрытие. Там он будет находиться до отмены угрозы. Занятия в этот период проводить не будут.