Родителей Краснодара призвали не отводить детей в школы и детсады из-за угрозы атаки БПЛА
Власти Краснодара просят родителей оставить детей дома. Сохраняется опасность атаки беспилотников
6 ноября заместитель главы Краснодара Анна Леонова порекомендовала жителям оставить детей дома и не отводить их в школы и детские сады из-за угрозы атаки БПЛА.
Если ребенка уже приняли в образовательном учреждении, то его отведут в укрытие. Там он будет находиться до отмены угрозы. Занятия в этот период проводить не будут.
Обломки БПЛА упали в Темрюкском районе:
Отметим, что 6 ноября в Краснодаре дважды включали сирену — в 3:20 и в 7:20. По данным администрации города, угроза атаки БПЛА сохраняется.
Как писали Юга.ру, в ночь на 4 ноября Адыгея подверглась атаке беспилотников. Обломки попали в логистический центр маркетплейса.
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