Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди: 4 легальных способа

Почти год назад мирный культурный быт краснодарцев нарушила новость об открытии самой долгожданной локации парка «Краснодар» — Японского сада. Пока одни претенденты на умиротворенное созерцание восточных ландшафтов занимали очереди с 4 утра, другие пытались перелезть через забор вместе с детьми и коляской.

Тем временем избежать очереди можно вполне легально. Держите четыре способа попасть в Японский сад без очереди за 1000 — 3000 рублей с человека.

1. Сходить в ресторан «Рётэй» Этот способ появился почти сразу после открытия Японского сада. Заведение стоит на берегу озера Ойке с карпами, а из панорамных окон видно храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо. Интерьер ресторана попал в топ-10 лучших по стране.

Вид с террасы ресторана «Рётэй» осенью © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Чтобы получить код для входа в Японский сад, надо забронировать место и внести депозит: 1500 рублей с человека за место на баре или суши-баре, и 2000 — за обычным столиком. После оплаты на указанный номер в WhatsApp придет QR-код для входа в сад. Он начнет действовать за 2,5 часа до брони. За это время можно обойти большую часть территории, но путь к ресторану лучше разведать заранее: бронь столика держится только 15 минут. Карта сада.

За суши-баром, барной стойкой и столом для 2-3 персон можно просидеть только полтора часа, за столом для 4-5 человек — два, а если вас будет от 6 до 12 — «разгуляться» на целых два с половиной.

Посетить ресторан с детьми можно до 17:00.

До начала XX века в Японии рётеями называли приватные рестораны изысканной кухни. По сути это были несколько отдельных домиков в большом саду. Попасть туда можно было только по рекомендации. Внутри таких заведений не только ели: гостей развлекали песнями, танцами и общением с гейшами. Позже рётеи стали открываться в городах в уже куда более скромных помещениях. А в 1920-х из них и вовсе пропали развлечения — владельцы сосредоточились на красоте блюд и посуды.

2. Посетить чайную церемонию (14+) В двух локациях сада — чайном домике и павильоне Цубо-нива — регулярно проводят традиционные китайские и японские церемонии: «Пин Ча» (2000 рублей с человека) — классический способ заваривания китайского чая;

«Цере-я Тядо» (3000 рублей) — зеленый чая маття в авторской посуде заваривают официальные хранители этого японского искусства, мастера чайной школы Урасэнке, к чаю подают традиционные сладости;

«Сэнтядо» (3000 рублей) — синтез китайского и японского чаепития с элитным листовым чаем (сантя и гёкуро) и сладостями.

После оплаты с вами свяжется администратор. Он объяснит, как пройти к месту проведения церемонии, и пришлет QR-код. Код начнет действовать за 5 минут до чаепития, а сразу после него можно прогуляться по Японскому саду без ограничения по времени. Будьте пунктуальны: как и в варианте с рестораном, бронь места на церемонии действует максимум 15 минут после ее начала.

На сайте указано, что «сейчас все церемонии сборные, к вам также могут добавиться другие участники». Присоединиться к группе можно по звонку или сообщению в WhatsApp на номер +7(938)555-19-08.

3. Зайти в кофейню Kissaten Еще одно заведение общепита недалеко от ресторана «Рётэй», зеркального пруда Кагамиикэ и пагоды Тахото. Раздвижные двери кофейни ведут в сад с топиариями (фигурно подстриженными деревьями). На втором этаже расположены посадочные места у больших панорамных окон.

Кофейня Kissaten в Японском саду © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кофейня открылась в апреле 2023-го и изначально обслуживала только по факту. Но зимой на сайте и в телеграм-боте Kissaten появилась опция «Купить сертификат»: вводите в форму имя, телефон и количество персон, желаемую дату и время — и QR-код с сертификатом приходит в WhatsApp.

Стоимость — 1500 рублей за одного человека. QR-код начнет действовать за 2,5 часа до указанного времени. После посещения кофейни вы тоже никак не ограничены по времени прогулки в саду. Меню лаконичное, в основном готовят японские закуски и десерты: окинавские пончики с топпингами, моти, сэндвичи, суши донаты (в форме пончика) и онигири. Для любителей фильтр-кофе привезли необычные сорта: «Бурбон сидра» со вкусом тропических фруктов, клубничного варенья и шоколада; «Колумбия гейша» — тоже тропический спешл, «Карлос Плаза» — с цитрусовыми и цветочными нотами.

4. Пройти мастер-класс (14+) Их участники заходят в Японский сад не по QR-коду, а по списку за 10 минут до начала мероприятия. А после могут погулять по территории хоть до самого закрытия. Стоимость мастер-классов — 2000 рублей.

В феврале проходят уроки китайской каллиграфии. В честь наступающего года Дракона (по Восточному календарю — 10 февраля) посетители под руководством художника и каллиграфа Николая Мишукова напишут иероглиф, который «принесет удачу и счастье».

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Напомним, как можно получить QR-код для входа бесплатно: отсканировать смартфоном QR-код в инфомате у входа и перейти на сайт;

выбирать во всплывающей форме время и количество посетителей (1 или 2);

сохранить изображение с появившимся кодом в галерею телефона или сделать скриншот.

Коды выдают порционно: по 30-70 мест каждые полчаса, с 7:00 до 23:00 в будни и с 7:30 до 23:00 в выходные.