Крысы довели жителей Краснодара до суда: мэрию обязали обработать мусорную площадку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Жители ФМР через суд добились обработки мусорной площадки от крыс и насекомых

6 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что жильцы дома на улице Атарбекова в Краснодаре добились через суд, чтобы городская администрация обработала контейнерную площадку от грызунов и насекомых.

Крысы завелись возле дома в марте 2025 года. Горожане снова и снова писали в администрацию, но ответа не было. Роспотребнадзор объявил мэрии предостережение, однако к заседанию власти так и не смогли подтвердить, что провели обработку.

Мусор некуда везти:

Тогда жители подали административный иск к мэрии и департаменту городского хозяйства. В нем они просили признать бездействие чиновников незаконным и обязать их выполнить нужные работы.

Первомайский районный суд встал на сторону жителей: власти обязали провести дезинсекцию и дератизацию (меры по уничтожению грызунов).

Напомним, в десяти муниципалитетах Кубани — от Сочи до Ейска — ввели режим повышенной готовности. Власти признали, что места на мусорных полигонах не осталось, а перенаправить отходы больше некуда.

Как писали Юга.ру, водители мусоровозов Новороссийска и Геленджика пожаловались Путину на долг по зарплате в 15 млн рублей.

Безопасность Животные Здоровье Краснодар Суд Чиновники

Новости

Крысы довели жителей Краснодара до суда: мэрию обязали обработать мусорную площадку
Сборная России по баскетболу проведет матч в Краснодаре
В Краснодаре зафиксировали первые заморозки и минусовую температуру
На плато Лаго-Наки в Адыгее выпал первый снег
В Адыгее при атаке беспилотников пострадал мужчина
Родителей Краснодара призвали не отводить детей в школы и детсады из-за угрозы атаки БПЛА

Лента новостей

В Краснодаре проезд на трех автобусных маршрутах подорожает до 61 рубля
Вчера, 15:31
В Краснодаре проезд на трех автобусных маршрутах подорожает до 61 рубля
Плюшевый сюрприз
Сегодня, 14:55 Реклама
Плюшевый сюрприз
Йокими вернулись в «Пятёрочку» в зимнем стиле и с розыгрышем смартфонов
Набеги, малярия и «дух раздельности»
4 ноября, 11:00
Набеги, малярия и «дух раздельности»
Как столицу Кубани несколько раз хотели перенести из Екатеринодара

Реклама на сайте