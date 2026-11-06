Крысы довели жителей Краснодара до суда: мэрию обязали обработать мусорную площадку

6 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что жильцы дома на улице Атарбекова в Краснодаре добились через суд, чтобы городская администрация обработала контейнерную площадку от грызунов и насекомых.

Крысы завелись возле дома в марте 2025 года. Горожане снова и снова писали в администрацию, но ответа не было. Роспотребнадзор объявил мэрии предостережение, однако к заседанию власти так и не смогли подтвердить, что провели обработку.