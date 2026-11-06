Крысы довели жителей Краснодара до суда: мэрию обязали обработать мусорную площадку
Жители ФМР через суд добились обработки мусорной площадки от крыс и насекомых
6 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что жильцы дома на улице Атарбекова в Краснодаре добились через суд, чтобы городская администрация обработала контейнерную площадку от грызунов и насекомых.
Крысы завелись возле дома в марте 2025 года. Горожане снова и снова писали в администрацию, но ответа не было. Роспотребнадзор объявил мэрии предостережение, однако к заседанию власти так и не смогли подтвердить, что провели обработку.
Мусор некуда везти:
Тогда жители подали административный иск к мэрии и департаменту городского хозяйства. В нем они просили признать бездействие чиновников незаконным и обязать их выполнить нужные работы.
Первомайский районный суд встал на сторону жителей: власти обязали провести дезинсекцию и дератизацию (меры по уничтожению грызунов).
Напомним, в десяти муниципалитетах Кубани — от Сочи до Ейска — ввели режим повышенной готовности. Власти признали, что места на мусорных полигонах не осталось, а перенаправить отходы больше некуда.
Как писали Юга.ру, водители мусоровозов Новороссийска и Геленджика пожаловались Путину на долг по зарплате в 15 млн рублей.