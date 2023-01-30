Юга.ру изучили шесть самых популярных и крупных горнолыжных курортов Северного Кавказа и посчитали цены на всё необходимое новичку для одного дня катания: ски-пасс, занятие с инструктором и аренду одежды и снаряжения (спойлер: минимум 5 тыс. рублей). Собрали самое интересное о каждом из курортов и нанесли их на карту.

Однодневный стартер-пак начинающего лыжника или сноубордиста обойдется в среднем от 5300 до 11 200 рублей за день. И это без учета стоимости проезда, проживания и питания.

Три сочинских курорта по стоимости катания отличаются мало — от 9000 на «Газпроме» до 12 300 на «Роза Хутор». Отдыхать здесь выгоднее несколько дней подряд — за счет туров с уже включенным ски-пассом и многодневных тарифов. Цены на ски-пасс на официальных сайтах обновляются постоянно в течение горнолыжного сезона. Единый ски-пасс немного дороже, чем отдельный, зато остается место для маневра. «Архыз и «Эльбрус» менее развиты инфраструктурно, но по ценнику почти не уступают трем краснополянским «китам». Дешевле всего покататься на лыжах в Домбае.

Стоимость катания на лыжах или сноуборде за один день

Итоговая стоимость однодневного катания, рублей Ски-пасс, рублей Прокат снаряжения и одежды / инструктор, рублей «Роза Хутор» 11 200 4100 (3950 +150 смарт-карта) 4700 / 2400 за 2 часа, групповое занятие 1950 — комплект снаряжения (лыжи/сноуборд + ботинки + палки/крепления) 2750 — одежда: 600 — брюки

600 — куртка

450 — шлем

350 — маска/очки

350 — перчатки

400 — локер (камера хранения) «Курорт Красная Поляна» 10 850 3300 4750 / 2800 за 2 часа, групповое занятие 1500 — комплект снаряжения 3250 — одежда 900 — брюки

900 — куртка

400 — шлем

400 — очки

350 — перчатки

300 — локер ГТЦ «Газпром» 8999 1099 (999 + 100 пластик) 4400 / 3500 за 2 часа, групповое занятие 1700 — комплект снаряжения 2700 — одежда:

600 — брюки

600 — куртка

400 — шлем

300 — очки

300 — перчатки

500 — локер «Архыз» 9871 2375 4496 / 3000 за 3 часа в группе 2000 — комплект снаряжения 2496 — одежда: 499 — брюки

499 — куртка

399 — шлем

500 — очки

299 — перчатки

300 — локер «Эльбрус» 8500 1800 3900 / 2800 за 1 час, индивидуально 1600 — комплект снаряжения 2300 — одежда: 500 — брюки

500 — куртка

400 — шлем

400 — очки

300 — перчатки

200 — локер Домбай 5300



1000 (700 — подъем до 3-го уровня на новой канатке + 300 — до 4-го на старой) 2300 / 2000 за 2 часа, индивидуально 700 — комплект снаряжения 1600 — одежда: 1000 — брюки+куртка

200 — шлем

200 — очки

200 — перчатки

камеры хранения нет, но вещи можно оставить бесплатно под свою ответственность

Цены указаны на 28.01.2023, согласно информации на официальных сайтах и в соцсетях курортов. Переменные могут вырасти в цене, если, например, взять индивидуальное занятие с инструктором вместо группового или выбрать снаряжение дороже.

Горнолыжные курорты на карте

Полезно знать, если едете на горнолыжку впервые: ски-пасс — пластиковая карточка с безлимитным пропуском на канатку, вы будете носить ее с собой и, каждый раз поднимаясь вверх, прикладывать к датчику у турникета;

очередь канатной дороги — уровень, на которую доставляет подъемник. Первая очередь — нижняя станция канатки;

бугельный подъемник — канатка, которая буксирует спустившихся со склона лыжников и сноубордистов обратно в гору;

ленточный подъемник — наземный подъемник, напоминающий эскалатор, также поднимает скатившихся лыжебордеров в гору;

зеленая трасса — самая легкая, широкая зона для катания с небольшим уклоном около 10%. Следующие в порядке возрастания сложности — синяя, красная и черная.

Курорты могут закрывать некоторые или даже все трассы из-за опасности лавин. Статус трасс в реальном времени можно отслеживать на официальных сайтах и в телеграм-каналах курортов. Безопасность на горнолыжке — не личное дело катающегося, а скорее обязанность. У каждого курорта есть правила поведения на горнолыжных трассах — своеобразные ПДД для катающихся, за нарушение которых могут выдворить со склона. Чтобы не упасть в снег лицом, можно прочесть, например, правила курорта «Роза Хутор».

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Что такое единый ски-пасс? В Сочи работают три горных курорта — «Роза Хутор», «Курорт Красная Поляна» (бывший «Горки Город») и ГТЦ «Газпром». Каждый зимний сезон, начиная с 2018 года, их трассы объединяют общим ски-пассом. Это значит, что одна карточка пропустит вас на канатки каждого из трёх курортов. В этом году по такому ски-пассу катающимся доступны 170 км трасс. Это особенно удобно, если нужная вам зона закрылась на одном из курортов, но открыта на другом.

Купить «вездеход» можно на сайте или в кассах у канатных дорог. Для его обладателей между нижними станциями канаток трёх курортов курсирует бесплатный автобус. Расписание рейсов шаттла здесь. В январе единый ски-пасс на один день стоит 4400 рублей плюс 150 рублей за сам пластик, итого — 4550 рублей, в феврале — 5450.

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Подробнее о горнолыжных курортах «Роза Хутор»

Хедлайнер горнолыжного торжества в Сочи. Здесь есть трассы всех уровней сложности — от зеленых до черных — общей протяженностью 105 км, 32 современных подъемника и множество вариантов досуга на случай, если склоны закроют из-за погоды. Полноценный день катания на «Розе» новичку обойдется примерно в 11 200 рублей.

Как сэкономить? Следить за акциями на сайте. Например, сейчас можно купить учебный дневной ски-пасс «Начинаем кататься». Он включает 1 подъем и 1 спуск на канатке «Олимпия» и неограниченные подъемы на «Шале», «Ювента», «Экстрим» и ленточный транспортер на учебном склоне. А еще в стоимость входят две скидки — 500 рублей на занятия в горнолыжной школе и 500 рублей на прокат снаряжения в каждый день действия ски-пасса.

В отелях и на территории «Розы Хутор» 8 официальных пунктов проката. Рядом с подъемниками и на второй очереди канаток цены обычно выше, так что заранее сравните стоимость в нескольких точках.

Гостям отелей курорта официальный сайт обещает скидку 10% на занятия с инструктором и прокат оборудования, но подробности нужно уточнять на ресепшн.

Учащиеся российских вузов могут оформить в инфоцентре курорта студенческую карту и купить по ней однодневный ски-пасс со скидкой 15%.

Если едете на 3-5 дней, можно выбрать пакетный тур, уже включающий ски-пасс, развлечения и скидку 10% на прокат снаряжения и занятия с инструктором. Предложение особенно удобно для компании из 3-4 человек: тур на 3 дня (с 28 по 30 января, 2 ночи) с проживанием в трехместном номере обошелся бы в 46 980 рублей за всех (15 660 рублей на одного), включая ски-пасс на 2 дня катания, посещение аттракциона, катка и музеев.

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Особенности На курорте работает собственная противолавинная служба, которая круглосуточно следит за трассами. О состоянии снега в горах Красной Поляны лавинщики подробно рассказывают в своем телеграм-канале и других соцсетях.

До конца зимнего сезона каждую среду и субботу с 13:00 до 15:30 на лавинно-спасательном полигоне бесплатно учат обращаться с лавинным снаряжением и искать и спасать людей из снежного завала.

С официальными инструкторами курорта можно без очередей пройти на канатку — учитывая непоколебимую популярность «Розы», это очень удобно. Ближе к обеду на курорт, помимо лыжебордеров, подтягиваются некатающиеся туристы. Поэтому старайтесь как можно раньше попасть на склон. Двигаться к подъемникам лучше уже ранним утром, за несколько минут до открытия.

На «Роза Хутор» находится единственный в России stash-парк — сноупарк в естественном ландшафте. Фигуры для трюков сделаны из природных материалов — снега и валежника. Раньше место было секретным (от англ. stash — тайник, заначка) и не обозначалось на картах. Теперь он доступен для всех.

В конце марта — начале апреля на горном курорте «Роза Хутор» проходит лагерь Quiksilver New Star Camp для райдеров всех уровней.

Статус работы подъемников и трасс в реальном времени можно узнать в телеграм-канале, мобильном приложении и на сайте курорта.

Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Красной Поляне © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Красной Поляне © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

«Курорт Красная Поляна» 30 км трасс, 2 сноупарка, 13 подъемников и беспощадный ребрендинг, который еще больше запутал приезжих. Один день катания здесь стоит около 10 850 рублей.

Как сэкономить? Для первого раза не обязательно брать ски-пасс на целый день. Можно купить полуденный ски-пасс за 2700 рублей вместо полного за 3300.

до 30 марта по акции «Отдыхай и катай» при бронировании проживания в отелях курорта в подарок дают взрослый дневной ски-пасс.

Особенности Два сноупарка с различными трамплинами, перилами, фигурами для джиббинга — конструкциями из металлических труб с пластиковым покрытием для лучшего скольжения. Попробовать себя могут даже новички.

Название. Все три горнолыжных курорта Сочи находятся в селе Эстосадок. Но обычно это место по умолчанию зовут Красной Поляной или просто Поляной — по наименованию более крупного поселка неподалеку.



В 2019 году НАО «Красная поляна», собственник курорта «Горки Город», зарегистрировал товарный знак «Красная Поляна Курорт», провел ребрендинг и начал использовать словосочетание «Красная Поляна» в рекламных кампаниях, чем разгневал соседей-конкурентов. «Роза Хутор» подал жалобу в ФАС, обвинив курорт в эксплуатации географического названия и нарушении закона о рекламе, но получил отказ. В 2020 году Суд по интеллектуальным правам аннулировал это решение и снова направил дело на рассмотрение. А арбитражный суд признал законным использование слов «Курорт Красная Поляна», так как они являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ГТЦ «Газпром» Здесь есть две зоны катания: «Газпром Лаура» с зелёными трассами для начинающих и «Газпром Альпика» — для тех, кто уже готов как минимум к синим. Покататься здесь можно чуть дешевле, чем на «Розе» и «Поляне» — около 9000 рублей. Как сэкономить? Перед поездкой проверяйте акции в разделе со ски-пассами. Например, сейчас на сайте дневной или вечерний ски-пассы «Ждем снега. Лаура» можно купить по 999 рублей в кассах курорта и онлайн с полуночи до 12:00. Количество абонементов ограничено в связи с загрузкой трасс. Особенности Относительная немноголюдность. В отличие от соседних курортов, здесь всего два пятизвездочных отеля с не самым бюджетным ценником. На случай закрытых трасс из развлечений на свежем воздухе здесь есть прогулки на снегоходах, тюбинг, снежный парк и хаски. Еще есть два больших подогреваемых бассейна с видом на горы: один в аквапарке «ТЦ Галактика», второй — 50-метровый, спортивный — в корпусе С «Гранд Отель Поляна» (можно посетить за отдельную плату без проживания).

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Горнолыжный курорт "Газпром" в Красной поляне © Фото Сергея Карпова, Юга.ру

Горнолыжный курорт "Газпром" в Красной поляне © Сергей Карпов. ЮГА.ру

Горнолыжный курорт "Газпром" в Красной поляне © Фото Сергея Карпова, Юга.ру

«Архыз» Карачаево-Черкесия Три зеленые трассы протяженностью 3,5 км на Южном склоне и одна высокогорная трасса — на Северном. Плюсы — крайне разнообразный выбор ски-пассов, минусы — если остаетесь на ночь, заметите, что средний ценник отелей здесь выше краснополянского. Полный день катания стоит 9871 рубль. Как сэкономить? На ски-пассе. Если не планируете кататься целый день, можно взять тариф «На полдня» за 1473 рубля, «Вечернее катание» за 1200 или даже «Пробный» — на 2 часа за 900 рублей.

На курорте действует скидка 10% на ски-пасс для студентов и 40% — для членов многодетных семей и других категорий.

По дороге в Архыз © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Горнолыжный курорт Архыз © Елена Синеок. ЮГА.ру

Открытие первых объектов Северокавказского туркластера "Архыз" © Елена Синеок. ЮГА.ру

«Эльбрус» Кабардино-Балкария Для новичков на выкате к поляне Азау (нижняя станция канатной дороги) построили учебную трассу «Саби Парк» с минимальным уклоном. Она оборудована ленточным подъемником. В парк можно попасть через турникет на входе по электронным ски-пассам, которые продают в отдельной кассе Saby Park. Покупать билеты на другие канатки не нужно. День катания обойдется примерно в 8500 рублей. Как сэкономить? Взять ски-пасс не на целый день, а на несколько часов — один (600 рублей), два (750 рублей) или три (1100 рублей). Особенности Здесь есть два подъемника, которые новичку для катания не нужны. Первая — обычная закрытая гондольная канатка, за три очереди доставляющая до 3847 метров. Обычно на ней и передвигаются более опытные горнолыжники. Вторая — маятниковая с раритетными красными кабинками, которые поднимают до 3500 метров в два захода.

Для прохода через турникеты курорта вместо ски-пасса можно использовать бесконтактную банковскую карту «Мир» любого российского банка. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте курорта, добавить карту и оплатить ски-пасс онлайн.

На подъезде к Эльбрусу есть еще одна небольшая горнолыжка — «Чегет» — со сложными трассами для фрирайда.

Приэльбрусье © Влад Александров. ЮГА.ру

Приэльбрусье © Влад Александров. ЮГА.ру

Приэльбрусье © Влад Александров. ЮГА.ру

Домбай Карачаево-Черкесия Курорт с крайне живописным видом, но откровенно слабой туристической инфраструктурой. Здесь нет единой и понятной системы канатных дорог — все они построены и обслуживаются разными организациями. Однозначный плюс — бюджетные цены на прокат и занятия: день катания обойдется примерно в 5300 рублей. Минус — оплата некоторых канаток наличкой. Самый популярный учебный склон — «Айсберг» — с бугельным подъемником находится в 10 метрах от знаменитой гостиницы-«летающей тарелки» на высоте 2300 метров. Подняться сюда можно на старой кресельной канатке или на новой, гондольной. При этом необязательно покупать ски-пасс, достаточно прогулочного билета на новую канатную дорогу (700 рублей) плюс подъем на старой до четвертого уровня (300 рублей наличными).

Особенности Всего в Домбае три канатные дороги: Новая 6-местная канатка в три захода поднимает до 6-го уровня. С первой до третьей очереди едет 8-местные закрытые кабинки, со второй до пятой и (с пересадкой) с пятого на шестой — 6-местные креселки.

Старая кресельная канатка. С первой очереди стартует одноместный состав, остальные четыре очереди — двухместные. Гиды называют маршрут этого подъемника наиболее живописным.

Маятниковая — большой красный вагончик — поднимает до середины горы, откуда можно перейти на старую или новую канатки.

Новичок может выбрать новую канатку, которая поднимает сразу на 3-й уровень. А отсюда перейти на старую, которая доставит на 4-й уровень — к учебному склону. Либо добраться на учебный склон на старой кресельной канатке.