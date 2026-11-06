В Адыгее при атаке беспилотников пострадал мужчина

В Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА пострадал мужчина. Повреждены дома и автомобили

В ауле Шенджий обломки беспилотника ранили мужчину. Медики помогли ему на месте — в больницу везти не пришлось. Там же пострадали автомобиль и окна в трех частных домах.

6 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил , что Тахтамукайский район республики подвергся атаке БПЛА. Дежурные силы ПВО отражали налет дронов ночью и ранним утром.

Рядом с поселком Энем элементы дрона оборвали линии электропередачи. А в самом Энеме фрагменты БПЛА пробили крышу заброшенного склада. Пожара нет, пострадавших тоже.

Энергетики начнут ремонт только после того, как территорию обследуют спецслужбы. На местах работают правоохранители.

Мурат Кумпилов просит жителей не трогать обломки БПЛА и не подходить к ним. О находках нужно сообщать по номеру 112.