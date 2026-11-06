В Краснодаре зафиксировали первые заморозки и минусовую температуру

В ночь на 6 ноября в Краснодаре температура опустилась до −0,8 °C — это самый низкий показатель с начала сезона

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 6 ноября в Краснодаре стала самой холодной с начала осени. В столице региона зафиксировали первые заморозки и температуру −0,8 °C.

Синоптик отметил, что днем Краснодарский край останется под влиянием уральского циклона. Это значит, что в регионе будет облачно, местами пройдут дожди.