В Краснодаре зафиксировали первые заморозки и минусовую температуру

Краснодарский край

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  • © Фото grabmate с сайта pixabay.com
    © Фото grabmate с сайта pixabay.com

В ночь на 6 ноября в Краснодаре температура опустилась до −0,8 °C — это самый низкий показатель с начала сезона

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 6 ноября в Краснодаре стала самой холодной с начала осени. В столице региона зафиксировали первые заморозки и температуру −0,8 °C.

Синоптик отметил, что днем Краснодарский край останется под влиянием уральского циклона. Это значит, что в регионе будет облачно, местами пройдут дожди.

В горах Сочи выпал первый снег:

Кроме того, температура воздуха будет отличаться от средних многолетних значений. По данным синоптика, днем ожидается 9–11 °C, порывы ветра достигнут 10 м/с. Атмосферное давление будет близким к норме.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 ноября стартовал отопительный сезон. 

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