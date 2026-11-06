В Краснодаре зафиксировали первые заморозки и минусовую температуру
В ночь на 6 ноября в Краснодаре температура опустилась до −0,8 °C — это самый низкий показатель с начала сезона
Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 6 ноября в Краснодаре стала самой холодной с начала осени. В столице региона зафиксировали первые заморозки и температуру −0,8 °C.
Синоптик отметил, что днем Краснодарский край останется под влиянием уральского циклона. Это значит, что в регионе будет облачно, местами пройдут дожди.
В горах Сочи выпал первый снег:
Кроме того, температура воздуха будет отличаться от средних многолетних значений. По данным синоптика, днем ожидается 9–11 °C, порывы ветра достигнут 10 м/с. Атмосферное давление будет близким к норме.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 ноября стартовал отопительный сезон.