Куда сходить в Краснодаре: фудмаркеты и фудхоллы, где готовят блюда со всего мира

Еще какие-нибудь 5 лет назад мы любили фудкорты в торговых центрах за «Макдональдс» и KFC после шоппинга. Теперь их заменили модные гастрономические пространства — фудмаркеты и фудхоллы, и мы едим там уже не фастфуд, а как минимум фаст кэжуал — ресторанную еду с быстрой подачей. Мы насчитали в Краснодаре четыре площадки нового формата (три в центре города и одна в Фестивальном микрорайоне). Здесь готовят блюда самых разных кухонь мира — от японских хлопковых панкейков до сочинских мидий, а еще — развлекают гостей фестивалями, концертами и кинопоказами. Где попробовать лучший вьетнамский фо бо в городе, а где устроить «завтрак аристократа» со севиче из анадары, рассказываем в этой подборке.

«FOODMARKET Центр города» улица Красная, 176 Двухэтажный «Фудмаркет» первым познакомил краснодарцев с форматом «много ресторанной еды в одном месте». Он открылся в августе 2020 года на территории ТК «Центр города», но побаловал жителей гастрономическим изобилием всего три месяца — уже в ноябре он приостановил работу из-за ковидных ограничений. Вновь запустить проект удалось лишь через 8 месяцев, в августе 2021-го.

«FOODMARKET Центр города» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Зайти в «FOODMARKET Центр города» с улицы Красной можно через торговые аллеи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Один из торговых рядов на улице Красной по пути в «FOODMARKET Центр города» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сюда стекаются перекрестные потоки горожан с остановок общественного транспорта с улиц Красной и Коммунаров, магазинов «Центра города» и ближайших жилых комплексов. Несмотря на то, что это самый большой фудхолл в Краснодаре (8 тыс. кв. метров на 1100 посадочных мест), на входе сразу ощущается многолюдность и фоновый гул.

Самый плотный трафик из ожидающих заказы собирается на первом этаже: здесь работают больше 20 корнеров. В них на открытых кухнях готовят гавайские боулы, французский буйабес, вьетнамский фо бо, турецкую пиде и сотни других национальных блюд. Есть коктейльный бар, паб и рюмочная, а также сцена с большим экраном — там часто развлекают детей с родителями или играет диджей.

«FOODMARKET Центр города» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

«FOODMARKET Центр города» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Второй этаж занимают в основном посадочные места. Подняться наверх можно по лестнице или на лифте. Здесь есть три корнера с десертами, шампань-бар, мягкие диваны, фотозона и детская игровая комната (платная). Снаружи, в уличных фермерских лавках продают астраханских осетров, молочные продукты из Горячего Ключа, греческие и итальянские деликатесы, турецкие сладости и не только. Эта ярмарка — еще и популярная городская фотозона. Сезонные декорации — зонтики и гирлянды — регулярно мелькают на фото в соцсетях.

«FOODMARKET Центр города» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

«Фудмаркет»: впечатления редакции Александра Прохоренкова-Аксенова — Мое любимое место там — винный бар на втором этаже. Он расположен в конце, поэтому у него как бы своя территория и своя атмосфера ар-деко и игристого. В отличие от «отдельно стоящих» баров здесь не только красиво, но и демократично, не нужна бронь и нет внутреннего ценза вида «я неподходяще одета для похода в бар» (большинство демократичных питейных заведений в Краснодаре специализируются на пиве или крепком алкоголе, максимум имеют коктейльную карту, а именно доступных винных мест совсем не много). Барные стулья в темно-зеленом бархате и интимный, если можно так сказать про «Фудмаркет», уголок с диваном позволяют расслабиться с бокалом, даже если вы просто забежали на полчаса после работы. Особенно я люблю делать это в будни, когда и на самом фудмаркете не так много людей. Здесь много заведений с достойной кухней, точно могу дать хороший отзыв о корнерах с утиным раменом, израильскими лепешками, мидиями. Еда здесь практически, не побоюсь этого слова, ресторанного уровня, а за атмосферой как раз и стоит подняться на второй этаж. Там же есть и длинная стойка с розетками, желающие могут объединить ланч с рабочим созвоном, а нежелающие — дистанцироваться от них на диванчик или столик на двоих.

Александр Гончаренко — «Фудмаркет» — мой фаворит с большим отрывом, нравилось все, что пробовал: мидии в красных кастрюлях, «Хинкалыч». Фобошная там эталонная в городе, на мой взгляд, часто езжу туда чисто ради нее. Олеся Шубина — Обычно предпочитаю еду из «Лаваш Тауна». Но, откровенно говоря, с ростом цен на продукты посидеть в любимой полноценной пиццерии (Luka Pizza) фактически стало одинаково по стоимости. «Фудмаркет» — самый предпочтительный из подобных площадок. Мне там уютно, и я просто люблю гулять в этой части центра.

«#313 Небо и еда» улица В. Головатого, 313, ТРЦ «Галерея-Краснодар» Фудхолл с панорамным видом на улицу Северную открылся в феврале 2023 года на третьем этаже второй очереди ТРЦ «Галерея-Краснодар». Название пространства сообщает сразу три факта: номер здания («313»), наличие большого стеклянного потолка («небо») и, собственно, того, ради чего все здесь собрались, — «еды».

Прозрачный потолок заключен в металлические решетки и этим напоминает гиперболоид Шуховской башни 1935 года постройки, стоящей как раз за «Галереей» на пересечении улиц Рашпилевской и Головатого. На эту архитектурную отсылку, кажется, намекает и хэштег в начале названия фудхолла (#).

Фудхолл «#313 Небо и еда» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Зал площадью 5 тыс. кв. метров рассчитан примерно на тысячу мест, так что уединенное место можно найти даже в выходной. Большой плюс, особенно для маломобильных посетителей: в фудхолл можно подняться на лифте из отдельного входа (с пересечения улиц Северной и Рашпилевской).

Вход в фудхолл «#313 Небо и еда» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вход в фудхолл «#313 Небо и еда» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

«#313 Небо и еда»: впечатления редакции Марина Солошко — Здесь появился модный сетевик китайской еды — московский «Чихо» (недалеко от входа со стороны лифта). В нем и рекомендую перекусить. Я брала традиционный китайский суп ламен с говядиной и баклажаны в кисло-сладком соусе (540 и 470 рублей). Баклажаны хрустящие и приятно сладковатые, а суп пряный, очень сытный и наваристый. Плюс балл за колоритное оформление корнера — ярко-красный, с китайскими фонариками, граффити и неоном.

Корнер «Чихо» в фудхолле «#313 Небо и еда» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Корнер «Чихо» в фудхолле «#313 Небо и еда» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Корнер «Чихо» в фудхолле «#313 Небо и еда» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Еще понравился нехарактерный для фудкортов винный бар «ВИНОваты РЫБЫ». Здесь можно взять три устрицы (бокал игристого в подарок) или севиче с фруктами, например, устрица-клубника, дорадо-апельсин, анадара-креветка-груша — по 220-300 рублей за ракушку. С выбором поможет устричный сомелье. Еще из закусок готовят брускетты, салаты, тартары — в основном все легкое, под вино или коктейли. Но есть и сытные роллы, и поке боулы по адекватной цене.

Столики у бара «ВИНОваты РЫБЫ» в фудхолле «#313 Небо и еда» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Столики у бара «ВИНОваты РЫБЫ» в фудхолле «#313 Небо и еда» в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

По ощущениям в «#313 Небо и еда» спокойнее, чем в «Фудмаркете», кажется, что посетителей здесь сильно меньше. За счет панорамных окон и потолка много естественного света. Большие плюсы для меня — комфортное расстояние между столиками и панорамные окна с видом на город. Радует, что можно попасть в фудхолл из отдельного входа, минуя толпы людей и бесконечные «лабиринты» «Галереи».

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BoxPark улица Тургенева, 39 В сентябре 2023 года на пересечении Северной и Тургенева появился нестандартный для Краснодара открытый торговый центр. Его сложили из контейнеров для морских грузоперевозок, покрасили в матовый черный и украсили гирляндами и зеленью. Подробный репортаж об этом месте читайте здесь.

Первый этаж отвели в основном под шоппинг, но есть и несколько местных фудпроектов: раковарня «Про раки», кофейня «Сгущенка» и шаурмичная Grill master Ginosyan.

На втором этаже работают кофейня еще одной краснодарской сети — «Зацепи кофе», Boodoo Coffee, «Мидийная точка», пиццерия Big brothers, Manioka с лимонадами, креветочная Pimp my shrimp, «Бистро 39» — лепешки с мясом и рыбой, хотдожная Snoop dog, «Лепим и варим» с пельменями и варениками и паб Beer Box. На третьем этаже в теплое время года открывают кинотеатр без крыши и лаундж-зону.

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

BoxPark: впечатления редакции Иолина Грибкова — BoxPark я случайно увидела, потому что мой путь домой лежит через Тургенева и Cеверную. Одно время часто с подругой там встречались. Обычно мы брали кофе в «Сгущенке», а потом и чебуреки, пончики, хот-доги, гирос. В целом было вкусно. Но там почему-то очень сильная текучка: когда я приходила спустя несколько месяцев, заведений, где мне было вкусно и где мне нравилось, я не видела. На их месте было уже что-то другое. Вот в этом косяк, нет стабильности. А еще там обычно заявлены кинопоказы, но хромает организация. Мы пришли с подругой покурить кальян и посмотреть фильм, а его просто не показали, «отмена по техническим причинам». Атмосфера там неплохая, в экостиле — дерево, зелень, классно и очень симпатично ночью: огонечки. И в противоречие этому у них пользуются одноразовой посудой. Коктейль безалкогольный мне принесли не в стеклянном стакане, а в пластиковом. Заказали мидии — их принесли в пластиковых тарелках с пластиковыми вилками. Все в экостиле, и тут «одноразка», вы серьезно?

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Publika улица Красная, 68 Пространство открыли в апреле 2022 года определили как гастроквартал: помимо крытого фудкорта здесь есть большой открытый двор с танцполом и двухэтажным летником. Об этом месте мы уже писали в подборке гастрономических двориков на улице Красной — в ней найдете фото и трогательные воспоминания нашего редактора.

Publika: впечатления редакции Марина Солошко — Все, что ела здесь, показалось посредственным, несмотря на изобилие разных кухонь. Просто хорошие бургеры — в «Мясо&Love», а из незамеченных больше нигде в Краснодаре концепций, пожалуй, выделяется американский Mac&Cheese — макароны с сыром. Но, честно говоря, второй раз идти за ними не хочется, наверное, потому что это очень обыденно. Сюда классно прийти в теплое время года, чтобы посидеть во дворике на втором этаже. Виды здесь на любителя — кому обшарпанная подворотня, а кому андеграунд. Я из последних, так что с удовольствием загляну снова весной.