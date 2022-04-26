В Адыгее построили термальный парк-отель «Псыгупс»

В Адыгее становится все больше туристических комплексов со спа-процедурами в бассейнах с термальной водой. Один из таких — термальный парк-отель «Псыгупс» — построили и сдали в эксплуатацию в поселке Удобном Майкопского района.

«Для нас важно, когда туристы осознанно выбирают Адыгею местом своего отдыха. Практика показывает, что сегодня есть спрос как на активные виды отдыха, так и на санаторно-курортные услуги. Поэтому необходимо эффективно использовать все преимущества Адыгеи, стремиться сделать наш турпродукт конкурентоспособным, как по цене, так и по качеству. Мы заинтересованы в том, чтобы в республике было как можно больше подобных современных центров, ориентированных на высокие стандарты сервиса и качества услуг. Поэтому мы будем поддерживать перспективные инвестпроекты, инициативы, создавать условия для развития туристского бизнеса», — отметил Мурат Кумпилов.