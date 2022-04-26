В Адыгее построили термальный парк-отель «Псыгупс»

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В поселке Удобном Майкопского района построили термальный отель «Псыгупс»

В Адыгее становится все больше туристических комплексов со спа-процедурами в бассейнах с термальной водой. Один из таких — термальный парк-отель «Псыгупс» — построили и сдали в эксплуатацию в поселке Удобном Майкопского района.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Вот что уже появилось на территории центра отдыха:

  • четырехзвездочный отель на 32 номера;
  • три бассейна с теплой водой (два с термальными водами и один с пресной проточной водой) с противотоками, искусственными водопадами,  гидро- и аэромассажем. Термальную воду в бассейне в течение дня фильтруют, обновляют, насыщают кислородом, а каждый вечер проводят сан- и техобслуживание, сохраняя при этом целебные свойства воды;
  • зона отдыха;
  • кафе и ресторан;
  • тренажерный зал и детский клуб;
  • бесплатная парковка;
  • wi-fi, цифровая система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Во второй очереди, которую завершат к осени 2022 года, планируют построить спа-центр, спортзал, домики с индивидуальными бассейнами и крытый бассейн.

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с реализацией инвестпроекта комплекса и порекомендовал наладить сотрудничество с учебными заведениями республики, чтобы привлечь к работе выпускников вузов.

«Для нас важно, когда туристы осознанно выбирают Адыгею местом своего отдыха. Практика показывает, что сегодня есть спрос как на активные виды отдыха, так и на санаторно-курортные услуги. Поэтому необходимо эффективно использовать все преимущества Адыгеи, стремиться сделать наш турпродукт конкурентоспособным, как по цене, так и по качеству. Мы заинтересованы в том, чтобы в республике было как можно больше подобных современных центров, ориентированных на высокие стандарты сервиса и качества услуг. Поэтому мы будем поддерживать перспективные инвестпроекты, инициативы, создавать условия для развития туристского бизнеса», — отметил Мурат Кумпилов.

Как писали ранее Юга.ру, в Майкопе обустраивают парк культуры и отдыха рядом с городским бассейном.

Курорты и туризм Мурат Кумпилов отдых Отели Развлечения

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