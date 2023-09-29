В Краснодаре построят два термальных комплекса за 1,1 млрд рублей

На улицах Крылатой и Западном обходе в Краснодаре в 2024 и 2025 годах планируют открыть два термальных комплекса

В Краснодаре в 2024 и 2025 годах построят два «Термолэнда». Их возведут за 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГК «Основа».

«Термолэнд» — это городской курорт с бассейнами, джакузи, оздоровительными процедурами, банными комплексами с саунами, детскими зонами, а также кафе и барами.

Первый комплекс площадью 8 500 квадратных метров откроют в ТРК «Oz Молл» на улице Крылатой. Его возведут за 500 млн рублей.



Второй проект нового здания площадью 12 000 квадратных метров реализуют в районе Западного обхода за 600 млн рублей.



Напомним, что летом в Адлере открыли пляж с первым круглогодичным бассейном.



Ранее Юга.ру писали о краснодарских бассейнах на Затоне, которые не работают с 2020 года. В мэрии города рассказали, почему.